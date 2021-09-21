Политика

В Пензенской области кандидат в депутаты подал иск к сопернику

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В Нижнеломовском районе суд оставил без удовлетворения требования одного кандидата в депутаты об отмене регистрации другого.

19 сентября проходили дополнительные выборы депутатов Комитета местного самоуправления Норовского сельсовета седьмого созыва по одномандатному округу № 11.

Территориальная избирательная комиссия района в числе других зарегистрировала в качестве кандидатов Андрея Метальникова от партии «Единая Россия» и Николая Коняева от КПРФ.

Коняев обратился в суд с требованием отменить регистрацию Метальникова, так как тот 8 сентября участвовал в мероприятии, посвященном дню села в деревнях Гаи и Ендашевке, где якобы проводил предвыборную агитацию, используя служебное положение.

При проверке выяснилось, что праздники были организованы нижнеломовским центром культуры и искусств. По окончании первого Метальников обратился с речью к зрителям, на втором (час спустя) он просто присутствовал.

«Исходя из общего контекста выступления кандидата на публичном мероприятии, суд пришел к выводу о том, что его обращение с речью к зрителям праздника не может рассматриваться как ведение предвыборной агитации, в высказываниях не содержится упоминаний о предстоящих выборах, его личном участии в них в качестве кандидата в депутаты, а также не усматривается, что Метальников А. А. при проведении мероприятия призывал голосовать за себя, выражал предпочтение какому-либо кандидату в депутаты, призывал голосовать против какого-либо кандидата», - сообщила пресс-служба Нижнеломовского районного суда.

Кроме того, при проверке выяснилось, что Андрей Метальников безработный, следовательно, не мог использовать служебное положение.

В итоге административные требования Коняева были оставлены без удовлетворения.

По итогам выборов Метальников набрал достаточное количество голосов избирателей, чтобы стать депутатом, Коняев - нет.

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Гость||

Да развеж районный суд пойдёт против Ведра?

Гость||

Гость писал(a):

Да развеж районный суд пойдёт п
Дурачек пишит...

Имя: Гость
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