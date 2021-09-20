Вячеслав Гладков одержал победу на выборах губернатора в Белгороде

20.09.2021 | 12:45

Уроженец Пензенской области Вячеслав Гладков одержал уверенную победу на выборах губернатора Белгородской области.

По предварительным итогам обработки всех избирательных бюллетеней, он оказался первым из кандидатов с результатом 78,79%.

Среди его конкурентов были Кирилл Скачко (он набрал 9,94% голосов), Юрий Осетров (3,77%), Евгений Дремов (2,91%) и Владимир Абельмазов (2,9%).

Вячеслав Гладков родился в Каменском районе Пензенской области. Он 16 лет проработал в администрации Заречного, затем занимал должность заместителя губернатора - председателя правительства города Севастополя, был вице-премьером Ставропольского края, а в ноябре 2020-го стал врио губернатора Белгородской области.