Политика

Вячеслав Гладков одержал победу на выборах губернатора в Белгороде

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Уроженец Пензенской области Вячеслав Гладков одержал уверенную победу на выборах губернатора Белгородской области.

По предварительным итогам обработки всех избирательных бюллетеней, он оказался первым из кандидатов с результатом 78,79%.

Среди его конкурентов были Кирилл Скачко (он набрал 9,94% голосов), Юрий Осетров (3,77%), Евгений Дремов (2,91%) и Владимир Абельмазов (2,9%).

Вячеслав Гладков родился в Каменском районе Пензенской области. Он 16 лет проработал в администрации Заречного, затем занимал должность заместителя губернатора - председателя правительства города Севастополя, был вице-премьером Ставропольского края, а в ноябре 2020-го стал врио губернатора Белгородской области.

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Гость||

интересно пернатое поголовье за него тоже голосовалао

Гость||

Даже можно не гадать из какой он партии.

Гость||

Кранты белгороду! Он заречный весь ободрал, лес на дачу за зоной срубил под видом стройки магазина, потом из крыма его пнули за ударный труд, теперь на новом месте разваливать будет хозяйство, лишенец!

Имя: Гость
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