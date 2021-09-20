Политика

В Заречном проголосовало менее половины избирателей

Печать

В Заречном на выборах проголосовало 49% горожан, вошедших в списки избирателей. Всего в ЗАТО действовало 25 участков. Нарушений не выявлено.

Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на председателя ТИК города Наилю Морозову.

Согласно предварительным итогам голосования, из кандидатов в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва по одномандатному Лермонтовскому округу жители закрытого города предпочли Александра Самокутяева. Галочку напротив его фамилии поставили 38,4% избирателей.

После Самокутяева идет Александр Трутнев с 20,36% голосов. Выбор в пользу Алексея Шпагина сделали 16,85% горожан, Игоря Никитенко - 6,95%, Андрея Рекаева - 5,98%, Кирилла Метальникова - 4,31%.

«Во втором бюллетене зареченцы голосовали за политические партии. Больше всего голосов набрала «Единая Россия» (32,41%). «Коммунистическая партия РФ» набрала 23,68% голосов, «Справедливая Россия - За правду» - 12,03%. За каждую из других партий проголосовало от 0,08 до 9,41% зареченцев», - пишет портал.

Что касается кандидатов в губернаторы Пензенской области, то 56,24% избирателей в Заречном отдали голоса за Олега Мельниченко, 17,49% - за Олега Шаляпина, 12,22% - за Алексея Шпагина, 7,17% - за Александра Васильева и 3,19% - за Петра Чугая.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну что за такие результаты Едро снова будет корать атомный город?как в прошлый раз срезав более 100 миллионов дотаций?

Гость||

Лишить их права выезда в Пензу, чтобы в следующий раз сидели дома и стопроцентно двигались на избирательные участки.

Гость||

Молодцы Зареченцы!!!!! Хотя бы немного приближен результат к реальному...

Гость||

Лосяры опять отличились

Гость||

Гость писал(a):

Молодцы Зареченцы!!!!! Хотя бы немного приближен результат к реальному...
Жаль только что им придется за такой выбор пожертвовать своей социальной сферой,а зп у руководителей меньше не станет(Где прорыв росатома?города деградируют

Гость||

Гость писал(a):

Лишить их права выезда в Пензу, чтобы в следующий раз сидели дома и стопроцентно двигались на избирательные участки.
У вас на все один ответ жалко вас и не лечат даже

Гость||

Молодцы Зареченцы!!! При коммунистах они жили сыто,вот и показали ЕР своё отношение к власти...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте