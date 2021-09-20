В Заречном проголосовало менее половины избирателей

20.09.2021 | 14:11

В Заречном на выборах проголосовало 49% горожан, вошедших в списки избирателей. Всего в ЗАТО действовало 25 участков. Нарушений не выявлено.

Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на председателя ТИК города Наилю Морозову.

Согласно предварительным итогам голосования, из кандидатов в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва по одномандатному Лермонтовскому округу жители закрытого города предпочли Александра Самокутяева. Галочку напротив его фамилии поставили 38,4% избирателей.

После Самокутяева идет Александр Трутнев с 20,36% голосов. Выбор в пользу Алексея Шпагина сделали 16,85% горожан, Игоря Никитенко - 6,95%, Андрея Рекаева - 5,98%, Кирилла Метальникова - 4,31%.

«Во втором бюллетене зареченцы голосовали за политические партии. Больше всего голосов набрала «Единая Россия» (32,41%). «Коммунистическая партия РФ» набрала 23,68% голосов, «Справедливая Россия - За правду» - 12,03%. За каждую из других партий проголосовало от 0,08 до 9,41% зареченцев», - пишет портал.

Что касается кандидатов в губернаторы Пензенской области, то 56,24% избирателей в Заречном отдали голоса за Олега Мельниченко, 17,49% - за Олега Шаляпина, 12,22% - за Алексея Шпагина, 7,17% - за Александра Васильева и 3,19% - за Петра Чугая.