Политика

Выборы губернатора: обработано более 5% протоколов

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В Пензенской области на выборах губернатора по итогам обработки чуть более 5% протоколов лидирует по-прежнему Олег Мельниченко. Его результат - 73,6%. Такие данные в 23:00 опубликовал канал «Россия 24».

В числе претендентов на высокий пост также Олег Шаляпин, Александр Васильев, Петр Чугай и Алексей Шпагин.

По информации областного избиркома на 22:00, отчиталось 29 УИК из 1 067 (2,72%). За Мельниченко проголосовало 68,32% человек, за Шаляпина - 13,55%, за Шпагина 7,99%, за Васильева - 5,43%, за Чугая - 2,20%.

В Пензенской области также проводилось голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы.

Явка избирателей в целом по региону превысила 50%. Подсчет голосов продолжается.

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Источник — кадр с ontvtime.tv/russia24
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Гость||

И че? ОАлежка тюленин победил?

Гость||

Остаётся ждать , как при Брежневе , естественного процесса

Гость||

85 набрал

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