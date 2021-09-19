Областной избирком представил результаты обработки 10% протоколов

19.09.2021 | 23:35

Поздним вечером в воскресенье, 19 сентября, региональная избирательная комиссия сообщила результаты обработки 10,03% протоколов (отчитались 107 участковых комиссий из 1 067).

Лидирующую позицию сохранил Олег Мельниченко с результатом 73,6% (27 660 голосов). На втором месте - Олег Шаляпин - 11,53% (4 333 голоса), на третьем - Алексей Шпагин - 5,86% (2 204), на четвертом - Александр Васильев - 5,26% (1 975), замыкает пятерку Петр Чугай - 2,12% (795).

Что касается выборов депутатов Госдумы, по итогам обработки того же числа бюллетеней, на первом месте - партия «Единая Россия» (55,92%), на втором - КПРФ (16,89%), на третьем - ЛДПР (7,29%), на четвертом - «Справедливая Россия - За правду» (6,75%), на пятом - «Новые люди» (5%), на шестом - «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,50%), на седьмом - «Коммунисты России» (1,26%). Оставшиеся партии набрали менее 1%.

По 146-му одномандатному округу лидирует Игорь Руденский (63,65%), далее идут Алексей Иванов (13,67%), Павел Куликов (5,16%).

По 147-му округу избиратели отдали предпочтение Александру Самокутяеву (54,33%), на второй позиции Александр Трутнев (15,52%), на третьем Алексей Шпагин (11,03%).