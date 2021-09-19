Областной избирком представил результаты обработки 10% протоколов

Поздним вечером в воскресенье, 19 сентября, региональная избирательная комиссия сообщила результаты обработки 10,03% протоколов (отчитались 107 участковых комиссий из 1 067).
Лидирующую позицию сохранил Олег Мельниченко с результатом 73,6% (27 660 голосов). На втором месте - Олег Шаляпин - 11,53% (4 333 голоса), на третьем - Алексей Шпагин - 5,86% (2 204), на четвертом - Александр Васильев - 5,26% (1 975), замыкает пятерку Петр Чугай - 2,12% (795).
Что касается выборов депутатов Госдумы, по итогам обработки того же числа бюллетеней, на первом месте - партия «Единая Россия» (55,92%), на втором - КПРФ (16,89%), на третьем - ЛДПР (7,29%), на четвертом - «Справедливая Россия - За правду» (6,75%), на пятом - «Новые люди» (5%), на шестом - «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,50%), на седьмом - «Коммунисты России» (1,26%). Оставшиеся партии набрали менее 1%.
По 146-му одномандатному округу лидирует Игорь Руденский (63,65%), далее идут Алексей Иванов (13,67%), Павел Куликов (5,16%).
По 147-му округу избиратели отдали предпочтение Александру Самокутяеву (54,33%), на второй позиции Александр Трутнев (15,52%), на третьем Алексей Шпагин (11,03%).
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Прощай, Единая Россия,
Настал и твой последний год.
Гудбай, напарники лихие!
Пусть оболваненный народ,
Привыкший думать по указке,
Глаза откроет на свой дом.
Сравните теле-зомбо-сказки
С тем, что творится за окном!
Остались в прошлом стройки века,
Бурьяном поросли поля.
В электорате человека
Не видит партия жулья!
Детишек учат физкультуре,
Чтоб веселей валили лес,
Пока ЕдРо и госструктуры
Страной барыжат наразвес.
Мы покупаем здесь квартиры
В кредиты по двойной цене,
Чтобы холеные банкиры
Имели яхты и шале.
И не появятся дороги
В стране, где правят дураки.
Пусть партия уносит ноги –
Народ сжимает кулаки!
Пора освободить кормушку –
В ней уже нечего украсть.
Не удивительно. Кукушкой
Себя показывает власть!
Живем, как сырьевой придаток,
И на горбу катаем шваль –
Так стала вертикалью взяток
Российской власти вертикаль.
Вставай, страна, пора сражаться!
За школы, вузы, детсады,
За дружное народов братство,
За то, чтоб не было войны,
За право на свободу слова,
За честь и совесть, нефть и газ,
За все, что в мире есть святого –
За жизнь для каждого из нас.
Нас не придет спасать мессия
От власти партии господ.
Прощай, «Единая Россия»!
Хорош обманывать народ!
Пока душа не очерствела,
Гоните гадов там и тут!
Тогда на смену беспределу
Законы совести придут.