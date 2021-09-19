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Политика

Областной избирком представил результаты обработки 10% протоколов

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Поздним вечером в воскресенье, 19 сентября, региональная избирательная комиссия сообщила результаты обработки 10,03% протоколов (отчитались 107 участковых комиссий из 1 067).

Лидирующую позицию сохранил Олег Мельниченко с результатом 73,6% (27 660 голосов). На втором месте - Олег Шаляпин - 11,53% (4 333 голоса), на третьем - Алексей Шпагин - 5,86% (2 204), на четвертом - Александр Васильев - 5,26% (1 975), замыкает пятерку Петр Чугай - 2,12% (795).

Что касается выборов депутатов Госдумы, по итогам обработки того же числа бюллетеней, на первом месте - партия «Единая Россия» (55,92%), на втором - КПРФ (16,89%), на третьем - ЛДПР (7,29%), на четвертом - «Справедливая Россия - За правду» (6,75%), на пятом - «Новые люди» (5%), на шестом - «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,50%), на седьмом - «Коммунисты России» (1,26%). Оставшиеся партии набрали менее 1%.

По 146-му одномандатному округу лидирует Игорь Руденский (63,65%), далее идут Алексей Иванов (13,67%), Павел Куликов (5,16%).

По 147-му округу избиратели отдали предпочтение Александру Самокутяеву (54,33%), на второй позиции Александр Трутнев (15,52%), на третьем Алексей Шпагин (11,03%).

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Гость||

Прощай, Единая Россия,

Настал и твой последний год.

Гудбай, напарники лихие!

Пусть оболваненный народ,

Привыкший думать по указке,

Глаза откроет на свой дом.

Сравните теле-зомбо-сказки

С тем, что творится за окном!

Остались в прошлом стройки века,

Бурьяном поросли поля.

В электорате человека

Не видит партия жулья!

Детишек учат физкультуре,

Чтоб веселей валили лес,

Пока ЕдРо и госструктуры

Страной барыжат наразвес.

Мы покупаем здесь квартиры

В кредиты по двойной цене,

Чтобы холеные банкиры

Имели яхты и шале.

И не появятся дороги

В стране, где правят дураки.

Пусть партия уносит ноги –

Народ сжимает кулаки!

Пора освободить кормушку –

В ней уже нечего украсть.

Не удивительно. Кукушкой

Себя показывает власть!

Живем, как сырьевой придаток,

И на горбу катаем шваль –

Так стала вертикалью взяток

Российской власти вертикаль.

Вставай, страна, пора сражаться!

За школы, вузы, детсады,

За дружное народов братство,

За то, чтоб не было войны,

За право на свободу слова,

За честь и совесть, нефть и газ,

За все, что в мире есть святого –

За жизнь для каждого из нас.

Нас не придет спасать мессия

От власти партии господ.

Прощай, «Единая Россия»!

Хорош обманывать народ!

Пока душа не очерствела,

Гоните гадов там и тут!

Тогда на смену беспределу

Законы совести придут.

Гость||

В Бочкаревской ОПГ сменился пахан , не на долго.

Гость||

- Да, я наш кандидат ̶И̶г̶о̶р̶ь̶ ̶В̶л̶а̶д̶и̶м̶и̶р̶о̶в̶и̶ч̶. Олег Владимирович. Это для меня большая неожиданность – еще вчера я не знал, что буду губернатором. Я вообще-то собирался идти в баню сегодня, но для ̶ ̶И̶м̶м̶а̶н̶у̶и̶л̶а̶ ̶Г̶и̶д̶е̶о̶н̶о̶в̶и̶ч̶а̶ ̶ Вячеслава Викторовича я готов на все!

— Скоро выборы! Голосовать можно за кого угодно. Но зачем за кого угодно, когда у нас есть свой, можно сказать, потомственный ....

/День Выборов-2021 , Пенза ./

После того как И̶г̶о̶р̶ь̶ ̶В̶л̶а̶д̶и̶м̶и̶р̶о̶в̶и̶ч̶. в фильме стал губернатором он начал строить мост который упал и Олег Владимирович собрался строить мост из Междуречья на Барковку ."Мост из прошлого в будущее, да… А настоящее обвалилось. Интересно, мы сейчас в прошлом или в будущем?

Прошу прощения, но мы сейчас в жопе.")))))))) P.s."Лучшее, что я могу сделать для области — это уйти."

Гость||

Беда пришла в наш дом.

Гость||

Слишком мало инфляцию разогнали, коммуналку повысили и пенсионный возраст всего 60/65. Но я думаю едро исправится. Не зря же люди с отрицательным интеллектом за них проголосовали

Гость||

Гость писал(а):

> В Бочкаревской ОПГ сменился пахан , не на долго.

В "Матросскую тишину"!

Имя: Гость
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