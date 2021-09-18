Названы районы с самой высокой и самой низкой явкой избирателей

18.09.2021 | 16:35

В субботу, 18 сентября, на 15:00 явка жителей Пензенской области на избирательные участки в целом по региону составила 32,66%.

В Железнодорожном районе Пензы проголосовали 22,5% избирателей, в Октябрьском - 22,16%, в Первомайском - 24,79%, в Ленинском - 22,75%.

В Заречном явка составила 29,93%, в Кузнецке - 32,41%.

Самая высокая явка наблюдается в Шемышейском (59,4%), Камешкирском (59,01%) и Лопатинском (56,58%) районах.

В Башмаковском районе проголосовало 53,34% избирателей, в Вадинском - 52,24%, в Тамалинском - 51,35, в Наровчатском - 50,66%, в Сосновоборском - 48,8% , в Кузнецком - 48,71%, в Никольском - 48,56%, в Бековском - 48,26%, в Иссинском - 48,18%, в Спасском - 45,72%, в Неверкинском - 43,89%, в Нижнеломовском - 42,97%, в Сердобском - 42,89%, в Колышлейском - 42,75%, в Лунинском - 42,34%, в Земетчинском - 41,37%, в Городищенском - 40,91%, в Малосердобинском - 40,39%, в Белинском - 36,82%, в Пачелмском - 35,62%, в Мокшанском - 34,48%.

Ниже всего явка в Бессоновском (31,3%), Каменском (27,52%) и Пензенском (24,25%) районах области.

Жители Пензенской области выбирают губернатора и депутатов Госдумы, а в некоторых районах - депутатов собраний представителей. Проголосовать можно будет до 20:00 воскресенья, 19 сентября.