В Пензенской области названа явка в первый день выборов

17.09.2021 | 21:47

В 20:00 в пятницу, 17 сентября, в Пензенской области завершился первый день голосования за кандидатов в депутаты Государственной Думы и на пост губернатора.

«На 20:00 явка избирателей по Пензенской области составила 22,26%», - сообщили в региональном избиркоме.

В областном центре явка традиционно ниже, чем средняя по региону. В Железнодорожном районе на участки пришли 15,04% избирателей, в Октябрьском - 15,19%, в Ленинском - 16,04%, в Первомайском - 16,07%.

В Кузнецке проголосовали 20,89% человек, включенных в списки, в Заречном - 23,09%.

Самая высокая активность избирателей зарегистрирована в Лопатинском районе. Там показатель составил 48,15%. На втором месте - Камешкирский - 45,09%, на третьем - Тамалинский - 39,9%.

В остальных муниципальных образованиях зарегистрирована такая явка: Башмаковский район - 38,47%, Шемышейский - 38,14%,Вадинский - 37,78%, Иссинский - 34,44%, Бековский - 32,53%, Спасский - 32,11%, Сердобский - 31,79%, Нижнеломовский - 31,68%, Никольский - 31,27%, Наровчатский - 31,17%, Неверкинский - 30,79%, Сосновоборский - 30,04%, Колышлейский - 29,83%, Земетчинский - 29,79%, Лунинский - 29,23%, Белинский - 29,07%, Малосердобинский - 28,18%, Кузнецкий - 26,41%, Городищенский - 24,93%, Бессоновский - 22,48%, Пачелмский - 22,06%, Мокшанский - 21,41%, Каменский - 18,53%, Пензенский - 14,91%.

Проголосовать можно будет в субботу и воскресенье, 18 и 19 сентября. В Пензенской области действует 1 067 избирательных участков. Жители ряда районов выбирают не только губернатора и депутатов Госдумы, но и депутатов собраний представителей.