Политика

В Пензенской области названа явка в первый день выборов

Печать

В 20:00 в пятницу, 17 сентября, в Пензенской области завершился первый день голосования за кандидатов в депутаты Государственной Думы и на пост губернатора.

«На 20:00 явка избирателей по Пензенской области составила 22,26%», - сообщили в региональном избиркоме.

В областном центре явка традиционно ниже, чем средняя по региону. В Железнодорожном районе на участки пришли 15,04% избирателей, в Октябрьском - 15,19%, в Ленинском - 16,04%, в Первомайском - 16,07%.

В Кузнецке проголосовали 20,89% человек, включенных в списки, в Заречном - 23,09%.

Самая высокая активность избирателей зарегистрирована в Лопатинском районе. Там показатель составил 48,15%. На втором месте - Камешкирский - 45,09%, на третьем - Тамалинский - 39,9%.

В остальных муниципальных образованиях зарегистрирована такая явка: Башмаковский район - 38,47%, Шемышейский - 38,14%,Вадинский - 37,78%, Иссинский - 34,44%, Бековский - 32,53%, Спасский - 32,11%, Сердобский - 31,79%, Нижнеломовский - 31,68%, Никольский - 31,27%, Наровчатский - 31,17%, Неверкинский - 30,79%, Сосновоборский - 30,04%, Колышлейский - 29,83%, Земетчинский - 29,79%, Лунинский - 29,23%, Белинский - 29,07%, Малосердобинский - 28,18%, Кузнецкий - 26,41%, Городищенский - 24,93%, Бессоновский - 22,48%, Пачелмский - 22,06%, Мокшанский - 21,41%, Каменский - 18,53%, Пензенский - 14,91%.

Проголосовать можно будет в субботу и воскресенье, 18 и 19 сентября. В Пензенской области действует 1 067 избирательных участков. Жители ряда районов выбирают не только губернатора и депутатов Госдумы, но и депутатов собраний представителей.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Какая явка все люди на работе работают на ипотеку вы о чем вообще!!!!

Гость||

Кто подсчитал такую явку?

Гость||

Гость писал(a):

Какая явка все люди на работе работают на ипотеку вы о чем вообще!!!!
Да очень простая - бюджетников массово "уговаривали" открепляться и гнали в рабочее время голосовать сегодня в ближайшие к организациям участки. Вот и явка.

Гость||

В рабочее время не исполняли должностные обязанности.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте