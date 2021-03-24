В областном Заксобре обсудят вопрос о досрочных выборах губернатора

24.03.2021 | 18:50

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области. Документ размещен на официальном сайте Кремля.

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», - сказано там.

«Это означает, что в соответствии со статьей 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на территории Пензенской области в единый день голосования, 19 сентября текущего года, состоятся выборы депутатов Государственной думы, а также досрочные выборы губернатора», - сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Право их назначить принадлежит областному Законодательному собранию, разъяснил он. Региональный парламент в период с 10 по 20 июня 2021-го должен внести вопрос о проведении досрочных выборов губернатора в повестку сессии.

После указа президента в соответствии с законом правительство Пензенской области ушло в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабинета министров, прокомментировала в Телеграм-канале заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области Дина Черемушкина.

Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге и еще трем лицам предъявлено обвинение.

«По данным следствия, в 2020 году Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании «Фармация» взятки через посредников на сумму более 31 миллиона рублей. За незаконное вознаграждение губернатор обеспечивал взяткодателям конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов», - пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Всем шести фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая.