В Пензе депутату вынесли порицание за непарламентские выражения

25.12.2020 | 14:38

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 25 декабря, разгорелся конфликт, инициатором которого стал 20-летний Александр Рогожкин.

После того как депутаты заслушали отчет о деятельности молодежного совета при гордуме, который представил председатель организации Дмитрий Баклашов, представитель фракции КПРФ громогласно заявил, что все, о чем шла речь, в том числе о выявлении молодежных проблем, - «ложь, чушь и бред».

«Биография молодежного совета - это ренегатство с ложью пополам. Господин Баклашов лжет, когда рассказывает о своей деятельности», - пылко произнес молодой коммунист, обвиняя докладчика в присвоении заслуг других молодежных организаций.

Обличительную речь Рогожкина попытался прервать глава города Владимир Мутовкин. «Пожалуйста, не употребляйте таких непарламентских терминов, как «ложь», - обратился он к оратору.

«Это ложь!» - продолжил Рогожкин.

«Я делаю вам замечание», - строго произнес глава города, однако оратор не подумал прервать свое выступление. Он выкрикнул: «То, что молодежный совет при Пензенской городской думе вообще работал, - это ложь, не имеющая ничего общего с действительностью!»

Такое поведение депутата вызвало явное неодобрение его коллег - в зале поднялся шум.

«Я ставлю вопрос на голосование. У нас есть в регламенте норма: если употребляются непарламентские выражения…» - начал Мутовкин. Но Рогожкин оборвал его: «Это вы нарушили регламент, прервав мое выступление!» - «…мы можем вынести ему порицание», - завершил фразу глава города.

Он поставил вопрос о вынесении Александру Рогожкину порицания на голосование. Большинство депутатов проголосовали за это предложение. После этого молодой коммунист поднялся из кресла и покинул зал заседаний.