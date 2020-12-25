Сетевое издание|18+|Пятница|25 дек 2020|23:04
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Политика

В Пензе депутату вынесли порицание за непарламентские выражения

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 25 декабря, разгорелся конфликт, инициатором которого стал 20-летний Александр Рогожкин.

После того как депутаты заслушали отчет о деятельности молодежного совета при гордуме, который представил председатель организации Дмитрий Баклашов, представитель фракции КПРФ громогласно заявил, что все, о чем шла речь, в том числе о выявлении молодежных проблем, - «ложь, чушь и бред».

«Биография молодежного совета - это ренегатство с ложью пополам. Господин Баклашов лжет, когда рассказывает о своей деятельности», - пылко произнес молодой коммунист, обвиняя докладчика в присвоении заслуг других молодежных организаций.

Обличительную речь Рогожкина попытался прервать глава города Владимир Мутовкин. «Пожалуйста, не употребляйте таких непарламентских терминов, как «ложь», - обратился он к оратору.

«Это ложь!» - продолжил Рогожкин.

«Я делаю вам замечание», - строго произнес глава города, однако оратор не подумал прервать свое выступление. Он выкрикнул: «То, что молодежный совет при Пензенской городской думе вообще работал, - это ложь, не имеющая ничего общего с действительностью!»

Такое поведение депутата вызвало явное неодобрение его коллег - в зале поднялся шум.

«Я ставлю вопрос на голосование. У нас есть в регламенте норма: если употребляются непарламентские выражения…» - начал Мутовкин. Но Рогожкин оборвал его: «Это вы нарушили регламент, прервав мое выступление!» - «…мы можем вынести ему порицание», - завершил фразу глава города.

Он поставил вопрос о вынесении Александру Рогожкину порицания на голосование. Большинство депутатов проголосовали за это предложение. После этого молодой коммунист поднялся из кресла и покинул зал заседаний.

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Источник — фото - кадр с видеозаписи pgduma.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обличительную речь Рогожкина попытался прервать глава города Владимир Мутовкин
Мутный снова не в ту степь несёт.

Гость||

Весело там у них

Гость||

Это чем же слово ложь не угодило Мутовкину? Может потому, что вся его деятельность и обещания горожанам тоже одна большая Ложь?

Гость||

Опять коммуняки воду мутят. Очередную революцию хотят, народу кровищу пустить.

Гость||

Гость писал(a):

Опять коммуняки воду мутят. Очередную революцию хотят, народу кровищу пустить.
обычно комунисты не людям простым хотят кровицу пустить а буржуям, учите историю хотя бы по лозунгам

Гость||

АЛЕКСАНДР МОЛОДЕЦ УДАЧИ ТЕБЕ.

Гость||

Хочется спросить. а что гражданин Мутовкин сделал полезное для жителей города. в чем его заслуга.

Гость||

Им ссы в глаза - божья роса...

Гость||

Гость писал(a):

Хочется спросить. а что гражданин Мутовкин сделал полезное для жителей города. в чем его заслуга.
Как что работал у банкрота депутата Тощева ,а потом директором у Кривозубова и Натальи Бочкаревой .)))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Пожалуйста, не употребляйте таких непарламентских терминов, как «ложь», - обратился он к оратору.
какой же у вас термин применяется??? скорее всего у вас вообще нет такого понятия))) вы все белые и пушистые)))))

Гость||

Там у буржуев не кровь, а один гной

Гость||

Саша прав! на 100%! Молодец, что первым озвучил то, о чем все знают и никто не говорит!

Гость||

Гость писал(a):

Хочется спросить. а что гражданин Мутовкин сделал полезное для жителей города. в чем его заслуга.
как,что? этож наша высокооплачмваемая поздравлялочка.он торгует лицом на все деньги,будь здоров.

Гость||

Согласен не видно было работы Баклашова

Гость||

Баклашов это кто? Если его не знает то никто не работал

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Имя: Гость
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