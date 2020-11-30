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Политика

Губернатор назвал чиновников, которые останутся на своих местах

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Практически все чиновники, входившие в состав правительства Пензенской области, остались на своих местах. Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября.

Как сообщалось ранее, новое лицо - Вячеслав Космачев, который будет курировать здравоохранение в качестве зампреда правительства. Соответствующий министр Александр Никишин сохранил свой пост.

На прежней должности осталась и министр финансов Любовь Финогеева, перед которой стоят сложные задачи из-за пандемии.

Первый зампред Виктор Кувайцев, отвечающий за реализацию национальных проектов, продолжит выполнять свои обязанности. Он же курирует региональное управление транспорта, которым так и будет руководить Сергей Буйлов.

«Василий Иванович Трохин переходит на новую работу. Кандидатура на пост заместителя председателя правительства (куратора по внутренней политике) в настоящее время проходит согласование», - сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Зампред Валерий Беспалов продолжит курировать министерство промышленности и инновационной политики (ведомство по-прежнему будет возглавлять Михаил Торгашин), а также управление цифрового развития, информационных технологий и связи (им и далее станет руководить Алексей Костин).

Денис Бубнов останется зампредом, отвечающим за экономическое развитие, Сергей Капралов - главой минэка.

Кресла сохранили также зампред Дмитрий Семенов, начальник областного управления ЖКХ Михаил Панюхин, министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев, глава минлесхоза Александр Москвин.

На своем посту продолжат работать зампред Валерий Савин, курирующий министерство спорта, которым по-прежнему будет руководить Григорий Кабельский; Олег Ягов, отвечающий за образование, культуру и социальную сферу.

Минобр останется в подчинении Александра Воронкова, минтруд - Алексея Качана, минкульт - Татьяны Курдовой, но ведомство будет реорганизовано - появится подразделение по туризму, которое отдадут под начало председателя регионального отделения Русского географического общества Игоря Пантюшова.

Зампред Юрий Денисов продолжит курировать силовой блок.

На местах останутся начальник областного департамента градостроительства и архитектуры Леонид Иоффе, начальник департамента госимущества Андрей Кудинов, начальник департамента СМИ Екатерина Шнайдер, начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Наталья Клак, директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева, начальник госжилстройтехинспекции Инна Левченко, начальник управления по регулированию контрактной системы и закупкам Сергей Мокроусов, председатель комитета по делам архивов Зуфяр Бибарсов.

Иван Белозерцев подчеркнул, что переназначение вовсе не означает, что чиновники будут занимать эти посты пять лет.

«Кто будет добросовестно работать и показывать результат, тот будет работать. Кто будет пробуксовывать, тот может не доработать. Все зависит от вас», - заключил губернатор.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Мне стыдно за родной город и эту "власть"!

Гость||

А клак это ваще Че?

Гость||

Гость писал(a):

А клак это ваще Че?
Клак не знаю, но Пензенская область при такой администрации - клоака.

Гость||

Во должность, куратор спорта

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Первый зампред Виктор Кувайцев, отвечающий за реализацию национальных проектов, продолжит выполнять свои обязанности. Он же курирует региональное управление транспорта, которым так и будет руководить Сергей Буйлов.
Т.е. Кувайцев и Буйлов которые не выполнили указание Белозерцева о покупке 100 новых автобусов для муниципального перевозчика ,а им является МБУ АТХ ,так они остаются???????А разве это не открытый саботаж распоряжения губернатора или ни какого саботажа не было,а был очередной спектакль для народа?????????www.penzainform.ru/news/social/2019/07/09/gubernator_poruchil_priobresti_100_avtobusov_dlya_penzi.html

Гость||

Скажите, пожалуйста, а какой смысл в зампреде, который курирует только одно ведомство? И где тогда отдельно зампред по культуре, зампред по образованию? Чем культура и образование хуже здравоохранения и спорта?

Гость||

Гость писал(a):

Скажите, пожалуйста, а какой смысл в зампреде, который курирует только одно ведомство? И где тогда отдельно зампред по культуре, зампред по образованию? Чем культура и образование хуже здравоохранения и спорта?
Почему в Тамбовской области (которая кстати получила дотации на авиа перевозки) нет губернатора,нет правительства области и нет ни одного министра???????????

Гость||

Гость писал(a):

Почему в Тамбовской области (которая кстати получила дотации на авиа перевозки) нет губернатора,нет правительства области и нет ни одного министра???????????
Кстати да. Очень даже интересно. там глава администрации области, нет никакого правительства и тем более министров

Гость||

Гость писал(a):

Мне стыдно за родной город и эту "власть"!
Вброшенному губернатору не стыдно.

Гость||

Слаженый механизм ,работающий на благо региона.Люди ,преданные своей Родине и идее.

Имя: Гость
Комментарий:

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