Губернатор назвал чиновников, которые останутся на своих местах

30.11.2020 | 12:15

Практически все чиновники, входившие в состав правительства Пензенской области, остались на своих местах. Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября.

Как сообщалось ранее, новое лицо - Вячеслав Космачев, который будет курировать здравоохранение в качестве зампреда правительства. Соответствующий министр Александр Никишин сохранил свой пост.

На прежней должности осталась и министр финансов Любовь Финогеева, перед которой стоят сложные задачи из-за пандемии.

Первый зампред Виктор Кувайцев, отвечающий за реализацию национальных проектов, продолжит выполнять свои обязанности. Он же курирует региональное управление транспорта, которым так и будет руководить Сергей Буйлов.

«Василий Иванович Трохин переходит на новую работу. Кандидатура на пост заместителя председателя правительства (куратора по внутренней политике) в настоящее время проходит согласование», - сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Зампред Валерий Беспалов продолжит курировать министерство промышленности и инновационной политики (ведомство по-прежнему будет возглавлять Михаил Торгашин), а также управление цифрового развития, информационных технологий и связи (им и далее станет руководить Алексей Костин).

Денис Бубнов останется зампредом, отвечающим за экономическое развитие, Сергей Капралов - главой минэка.

Кресла сохранили также зампред Дмитрий Семенов, начальник областного управления ЖКХ Михаил Панюхин, министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев, глава минлесхоза Александр Москвин.

На своем посту продолжат работать зампред Валерий Савин, курирующий министерство спорта, которым по-прежнему будет руководить Григорий Кабельский; Олег Ягов, отвечающий за образование, культуру и социальную сферу.

Минобр останется в подчинении Александра Воронкова, минтруд - Алексея Качана, минкульт - Татьяны Курдовой, но ведомство будет реорганизовано - появится подразделение по туризму, которое отдадут под начало председателя регионального отделения Русского географического общества Игоря Пантюшова.

Зампред Юрий Денисов продолжит курировать силовой блок.

На местах останутся начальник областного департамента градостроительства и архитектуры Леонид Иоффе, начальник департамента госимущества Андрей Кудинов, начальник департамента СМИ Екатерина Шнайдер, начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Наталья Клак, директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева, начальник госжилстройтехинспекции Инна Левченко, начальник управления по регулированию контрактной системы и закупкам Сергей Мокроусов, председатель комитета по делам архивов Зуфяр Бибарсов.

Иван Белозерцев подчеркнул, что переназначение вовсе не означает, что чиновники будут занимать эти посты пять лет.

«Кто будет добросовестно работать и показывать результат, тот будет работать. Кто будет пробуксовывать, тот может не доработать. Все зависит от вас», - заключил губернатор.