Пензенский избирком подвел итоги выборов губернатора и депутата Госдумы

14.09.2020 | 09:19

Избирательная комиссия Пензенской области подвела итоги голосования на всех 1 085 участках, работавших с регионе с 11 на 13 сентября. Цифры опубликованы в ее официальном инстаграм-аккаунте.

«Итоги голосования на выборах Губернатора Пензенской области: Белозерцев И. А. - 469 673 (78,72%), Шаляпин О. В. - 50 441 (8,45%), Васильев А. Е. - 33 225 (5,57%), Очкина А. В. - 26 484 (4,44%), Чугай П. П. - 8 856 (1,48%)», - говорится в официальном сообщении изхбиркома.

На дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 147-му Лермонтовскому одномандатному избирательному округу победу одержал Александр Самокутяев - 162 002 голосов (60,39%).

У Александра Трутнева А. В. - 34 908 (13,01%), у Вадима Сердовинцева - 19 801 (7,38%), у Евгения Ворожцова - 19 623 (7,32%), у Фатимы Хугаевой - 11 116 (4,14%), у Кирилла Метальникова - 10 953 (4,08%).