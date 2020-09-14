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Политика

Глава пензенского избиркома высказался о вбросе бюллетеней

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Окончательные итоги прошедших выборов должны стать известны 15 сентября, пока же председатель облизбиркома озвучил предварительные. В результате волеизъявления граждан в Государственную Думу проходит Александр Самокутяев: за него голоса отдали более 60% от пришедших на участки. Еще более убедительной оказалась победа Ивана Белозерцева, который баллотировался на пост губернатора, у него почти 79%.

«Дорогие земляки, благодарю вас за поддержку, которую вы оказали мне на выборах губернатора Пензенской области. Ваше доверие для меня большая ответственность. И я буду оправдывать ее честным трудом каждый день и каждую минуту», - заверил избранный губернатор.

Между другими претендентами на кресло главы региона голоса распределились так: у Олега Шаляпина - 8,45%, у Александра Васильева - 5,57% , у Анны Очкиной - 4,44%, Петр Чугай получил 1,48%.

Выборы - и губернатора, и по одномандатному Лермонтовскому округу - признаны состоявшимися. Хотя сложных ситуаций возникало немало. Например, в Железнодорожном районе представитель одной из политических партий заявил, что дважды был совершен вброс по 50 бюллетеней.

«Сели и посчитали в присутствии всех, сошлось один в один. Но не извинились и жалобу не забрали», - сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков.

В Богословке наблюдатель решил, что с участка вынесли 1 300 бюллетеней.

«Когда все посчитали в присутствии сотрудников полиции, все сошлось», - пояснил Александр Синюков.

Он отмечает: нарушений, которые могли бы поставить под сомнение итоги голосования на территории Пензенской области, не установлено.

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Гость||

Как они срут в ракете?

Гость||

Молча.

Гость||

Почему Лидин не избирался? Вот настоящий губернатор,хозяин.

Имя: Гость
Комментарий:

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