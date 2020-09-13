Явка на выборах губернатора Пензенской области превысила 50%

13.09.2020 | 16:04

Избирательная комиссия Пензенской области продолжает рассказывать о промежуточных итогах явки на выборах губернатора и довыборах в Государственную думу по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу.

По данным на 15:00, на выборах главы региона проголосовали 535 265 пензенцев (это 50,82% избирателей).

Свои голоса за кандидатов в депутаты Госдумы отдали 238 158 жителей одномандатного округа - 44,48% избирателей.

Наименее активными оказались жители Пензы и Заречного. Здесь проголосовал в среднем лишь каждый четвертый из внесенных в списки.

Всего в Пензенской области зарегистрировано 1 055 315 избирателей (по данным на 1 июля). Голосование длится 3 дня, открыто 1 085 избирательных участков. Голосование ведется и вне их стен. Подсчет голосов начнут, когда участки закроются, после 20:00.