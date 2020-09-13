Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 сен 2020|16:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
 

Политика

Явка на выборах губернатора Пензенской области превысила 50%

Печать

Избирательная комиссия Пензенской области продолжает рассказывать о промежуточных итогах явки на выборах губернатора и довыборах в Государственную думу по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу.

По данным на 15:00, на выборах главы региона проголосовали 535 265 пензенцев (это 50,82% избирателей).

Свои голоса за кандидатов в депутаты Госдумы отдали 238 158 жителей одномандатного округа - 44,48% избирателей.

Наименее активными оказались жители Пензы и Заречного. Здесь проголосовал в среднем лишь каждый четвертый из внесенных в списки.

Всего в Пензенской области зарегистрировано 1 055 315 избирателей (по данным на 1 июля). Голосование длится 3 дня, открыто 1 085 избирательных участков. Голосование ведется и вне их стен. Подсчет голосов начнут, когда участки закроются, после 20:00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Бесполезно. Все уже решено давно.

Гость||

Гость писал(a):

Бесполезно. Все уже решено давно.
Удивительно, что не 150%

Гость||

41% предварительно, значит сегодня - 10%

Гость||

А вы что ждали ? Конечно у главного кандидата -конкуренции не было. Он что сам должен был себе конкурента подготовить!!! Если среди вас никого не нашлось достойных -смиритесь!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте