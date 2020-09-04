Пензенцы смогут выбрать губернатора, находясь в Москве

04.09.2020 | 18:02

Председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков приехал во 2-й корпус лицея современных технологий - 82-й участок на выборах губернатора и депутата в Государственную думу по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу. До 8 сентября здесь работает пункт приема заявлений для граждан, которые будут голосовать не по месту регистрации.

«Выезжающие за пределы города Пензы теряют право на голосование, за исключением тех, кто будет 13 сентября находиться в Москве. Там открыты 30 цифровых избирательных участков, жители могут проголосовать в электронном виде», - сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Правда, для этого нужно прикрепиться по месту пребывания. Сделать это можно уже теперь - через МФЦ, на портале госуслуг, а также в территориальных участковых комиссиях области. Всего в регионе будет работать 1 085 избирательных участков, 223 из них - в Пензе.

«Начиная с 11-го числа можно уже приходить голосовать. 11-е и 12-е числа называются досрочными днями голосования, а 13-е - основным», - пояснила председатель участковой избирательной комиссии № 82 Екатерина Кузина.

На всех пунктах голосования пришедшим будут выдавать одноразовые печатки и маски. К 11 сентября ими будут обеспечены все избирательные участки. На многих уже подготовились.