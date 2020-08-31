Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в дебатах

31.08.2020 | 16:35

В понедельник, 31 августа, в прямом эфире канала «Россия 24. Пенза» прошли теледебаты кандидатов в губернаторы Пензенской области. Их темой стали национальные проекты.

Несмотря на плотный рабочий график, в дебатах принял участие действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который идет на выборы от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Его собеседниками стали заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий ПГУ, кандидат философских наук, доцент Анна Очкина, представляющая партию «Справедливая Россия», и депутат Пензенской городской думы VII созыва Петр Чугай - кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

В своем выступлении Иван Белозерцев отметил: «Дебаты - хорошая возможность поговорить честно и открыто о будущем. За последние годы удалось немало сделать для развития нашего региона, в том числе за счет национальных проектов. Из федерального бюджета на эти цели было направлено около 40 млрд рублей. Свыше 20 млрд рублей в Пензенской области освоено за 2019-2020 годы».

В здравоохранении, подчеркнул глава региона, основной задачей остается увеличение продолжительности жизни, и в этом направлении за последние годы сделано немало.

«Построены современный перинатальный центр в Пензе и новые поликлиники в районах, отремонтирован ряд больниц, возводится новый военный госпиталь, открываются ФАПы. Но пока все еще не хватает специалистов. В первых числах сентября в регион придут около 200 специалистов. Мы стараемся их привлекать - в этом году выделили для медиков сто квартир под ключ», - рассказал губернатор.

Следующее направление - дороги, которые губернатор назвал кровеносными сосудами экономики.

«В областном центре большинство дорог привели в порядок, но на встречах с жителями районов я вижу, что недостаточно сделано для ремонта сельских дорог. В 2021 году дорожные строители туда придут», - пообещал Иван Белозерцев.

Что касается проекта «Комфортная среда», то результаты очевидны. На его реализацию идут немалые средства из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и муниципального.

«Посмотрите, как изменился облик областного центра. Это влияет на то, чтобы молодежь оставалась в Пензенской области. Мы с этой программой пришли и в районные центры, там тоже все меняется в лучшую сторону. Наше будущее должно быть стабильным и безопасным», - завершил свое выступление Иван Белозерцев.

Петр Чугай считает, что фундамент стратегии развития Пензенской области уже заложен и теперь стоит задача укрепить его.

«В этом помогают национальные проекты, в том числе финансово. Они разделены на три группы, а всего их 13. В период до 2024 года регионам будут оказывать финансовую помощь на их реализацию», - подчеркнул Петр Чугай. Затем он подробно остановился на воплощении в жизнь отдельных нацпроектов.

Анна Очкина перечислила те же проблемы, что и Иван Белозерцев: плохие сельские дороги, кадровый дефицит врачей, демографические трудности, а также коррупционные проявления. При этом она отметила положительный эффект от реализации национальных проектов.

«Безусловно, национальные проекты - это благо. Как сказал Президент России Владимир Путин, главная их цель - повышение качества жизни. Однако предпринимаемые шаги дают отдачу не сразу. Сейчас мы оперируем такими критериями, как количество построенных школ и дорог. Например, в Пензенской области 64 процента дорог соответствуют нормативу - это хороший показатель, он выше, чем в среднем по России. Но всегда будет возникать вопрос - построить ли нам огромный медицинский центр в городе или много маленьких, но в селах?» - высказала она свою точку зрения.

«Нужно сделать так, чтобы качество жизни улучшалось не в среднем, а в целом», - завершила мысль Анна Очкина.