В Пензе заканчивают печатать бюллетени для сентябрьских выборов

25.08.2020 | 19:14

Заканчивается выпуск избирательных бюллетеней для выборов губернатора, депутата государственной Думы России по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу № 147, а также депутатов представительных органов муниципальных образований. У бланков есть одна отличительная особенность.

«Наносится специальная гильошная сетка для защиты, чтобы в другой типографии не печатали. Для выборов депутатов она зеленого цвета, для губернатора - красного», - рассказала начальник офсетного цеха Яна Дашина.

Пожалуй, только денежные купюры печатаются с подобными требованиями к качеству. Все должно соответствовать строго заданным параметрам, в том числе и количество бланков. За нормативами следят три человека.

«Мы пересчитываем бюллетени, проверяем на брак, чтобы люди пришли на выборы и им не достался какой-то мятый или рваный, грязный бюллетень», - пояснила сортировщик-упаковщик Анна Курышева.

Бланки для выборов депутатов будут напечатаны в количестве 562 200 экземпляров, губернатора - 1 690 600. Тираж сверх нормы напечатать нельзя.

«После контрольного пересчета в присутствии представителей избирательной комиссии на нашей территории мы уничтожаем все лишние бюллетени и печатные формы», - заявила директор по производству Екатерина Согласова.

Выборы в Пензенской области будут проходить в течение трех дней. 11 и 12 сентября можно проголосовать досрочно, 13-е - единый день голосования.

«Уважаемые избиратели, дорогие земляки! Прошу вас прибыть на избирательные участки - а их 1 085 по Пензенской области - и отдать свой голос за того кандидата, который вам по душе, который вам понравился, у которого дела лучше, как вы считаете, или программа», - призвал председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков.

В дни проведения голосования особое внимание будет сосредоточено на безопасности. Для всех избирательных участков выделены деньги на закупку индивидуальных средств защиты: масок, перчаток, антисептиков.