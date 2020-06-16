Сетевое издание|18+|Вторник|16 июн 2020|17:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Политика

В Пензе один из районов остается без руководителя

Печать

В Пензе так и не назначили главу администрации Железнодорожного района. С тех пор как бывшего руководителя Олега Денисова перевели на должность заммэра по городскому хозяйству, кресло остается свободным.

В пресс-службе мэрии пояснили, что обязанности главы в настоящее время исполняет Андрей Шулькин, ранее являвшийся заместителем. Новый руководитель органа местного самоуправления будет назначен постановлением главы администрации Пензы Андрея Лузгина.

Олег Денисов проработал в администрации Железнодорожного района последние девять лет: сначала был главным специалистом, затем начальником отдела благоустройства, потом заместителем главы, на протяжении четырех лет - главой.

Назначение его на новый пост состоялось 4 июня 2020 года.

В апреле сменился глава администрации Октябрьского района Пензы: должность Евгения Гусейнова занял Андрей Гришин, некогда возглавлявший городское управление ЖКХ.

Администрацию Ленинского района по-прежнему возглавляет Надежда Москвитина, Первомайского - Лидия Белякова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А может, и не нужен, если и без него все работает так же.

Гость||

Смысл платить зп двум чиновникам (главе и заму)?! Зам прекрасно справляется - хватит разбазаривать деньги раздувая штат ненужных чиновников!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте