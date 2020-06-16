В Пензе один из районов остается без руководителя

16.06.2020 | 16:10

В Пензе так и не назначили главу администрации Железнодорожного района. С тех пор как бывшего руководителя Олега Денисова перевели на должность заммэра по городскому хозяйству, кресло остается свободным.

В пресс-службе мэрии пояснили, что обязанности главы в настоящее время исполняет Андрей Шулькин, ранее являвшийся заместителем. Новый руководитель органа местного самоуправления будет назначен постановлением главы администрации Пензы Андрея Лузгина.

Олег Денисов проработал в администрации Железнодорожного района последние девять лет: сначала был главным специалистом, затем начальником отдела благоустройства, потом заместителем главы, на протяжении четырех лет - главой.

Назначение его на новый пост состоялось 4 июня 2020 года.

В апреле сменился глава администрации Октябрьского района Пензы: должность Евгения Гусейнова занял Андрей Гришин, некогда возглавлявший городское управление ЖКХ.

Администрацию Ленинского района по-прежнему возглавляет Надежда Москвитина, Первомайского - Лидия Белякова.