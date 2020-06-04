В администрации Пензы назначен заммэра по городскому хозяйству

В четверг, 4 июня, заместителем мэра Пензы по городскому хозяйству назначили Олега Денисова, ранее руководившего администрацией Железнодорожного района.

«Главные задачи - подготовка города к зиме, прохождение отопительного периода - 2020/2021, завершение реализации федеральных программ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Формирование современной городской среды», а также благоустройство территорий», - обозначил он основные направления работы.

В пресс-службе мэрии уточнили, что Олег Денисов родился 14 мая 1977 года в Сердобске. В 2006-м закончил Северо-Западную академию государственной службы. После армии начал работать в администрации города Сердобска.

Последние девять лет Денисов трудился в администрации Железнодорожного района Пензы: сначала был главным специалистом, затем начальником отдела благоустройства, заместителем главы районной администрации. На протяжении четырех лет являлся главой органа местного самоуправления.

Долгое время должность заммэра Пензы по ЖКХ занимал Юрий Ильин, уволившийся 16 ноября прошлого года. С 30 января за эту сферу стал отвечать Денис Леонтьев, однако 6 марта пост покинул и он. Обязанности возложили на заместителя главы администрации Магомеда Агамагомедова.