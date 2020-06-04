Пензенцы не получат приглашения на голосование за поправки в Конституцию

1 июля пройдет всероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ. О его особенностях в четверг, 4 июня, рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.
«Страна еще не вышла из пандемии, поэтому приоритетные задачи - жизнь и здоровье граждан. Вторая задача - обеспечение достоверности и легитимности итогов голосования», - подчеркнул он.
Основным днем голосования станет 1 июля. Предыдущие шесть - с 25 по 30 июня - предварительные. В эту неделю будет проведена работа по двум направлениям. Первое - голосование на участке, второе - голосование по домам. Задача - распределить участников равномерными потоками.
Индивидуальных приглашений, как раньше, не будет: людей станут извещать о дне голосования через бумажные объявления или в электронном виде.
На дому традиционно будет голосовать маломобильная группа, к ним добавятся женщины с детьми, которые не ходят в садик, и другие граждане.
С 5 июня и до 14:00 21 июня можно будет открепиться от избирательного участка по месту регистрации и прикрепиться по месту реального нахождения через портал госуслуг, МФЦ и территориальные избирательные комиссии. А с 16 июня и до 14:00 21-го - через участковые избирательные комиссии.
Если человека не окажется в списке избирателей (например, он потерял паспорт или у него нет регистрации в паспорте), голосование организуют в специальных помещениях. В Пензе это Плеханова, 15 (колледж искусств).
С поправками можно ознакомиться только в электронном виде, на участках в бумажном виде их вывешивать не станут в целях противодействия коронавирусу. Появятся лишь информационные плакаты.
Участки в основном будут на тех же местах, где всегда. Правда, некоторые из них сменили место расположения - это можно проверить на сайте избирательной комиссии: все участки заведут в геолокацию. Всего в области их 1 085.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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