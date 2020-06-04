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Политика

Пензенцы не получат приглашения на голосование за поправки в Конституцию

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1 июля пройдет всероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ. О его особенностях в четверг, 4 июня, рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

«Страна еще не вышла из пандемии, поэтому приоритетные задачи - жизнь и здоровье граждан. Вторая задача - обеспечение достоверности и легитимности итогов голосования», - подчеркнул он.

Основным днем голосования станет 1 июля. Предыдущие шесть - с 25 по 30 июня - предварительные. В эту неделю будет проведена работа по двум направлениям. Первое - голосование на участке, второе - голосование по домам. Задача - распределить участников равномерными потоками.

Индивидуальных приглашений, как раньше, не будет: людей станут извещать о дне голосования через бумажные объявления или в электронном виде.

На дому традиционно будет голосовать маломобильная группа, к ним добавятся женщины с детьми, которые не ходят в садик, и другие граждане.

С 5 июня и до 14:00 21 июня можно будет открепиться от избирательного участка по месту регистрации и прикрепиться по месту реального нахождения через портал госуслуг, МФЦ и территориальные избирательные комиссии. А с 16 июня и до 14:00 21-го - через участковые избирательные комиссии.

Если человека не окажется в списке избирателей (например, он потерял паспорт или у него нет регистрации в паспорте), голосование организуют в специальных помещениях. В Пензе это Плеханова, 15 (колледж искусств).

С поправками можно ознакомиться только в электронном виде, на участках в бумажном виде их вывешивать не станут в целях противодействия коронавирусу. Появятся лишь информационные плакаты.

Участки в основном будут на тех же местах, где всегда. Правда, некоторые из них сменили место расположения - это можно проверить на сайте избирательной комиссии: все участки заведут в геолокацию. Всего в области их 1 085.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Даешь 146% за поправки!

Гость||

Даю!))

Гость||

Голосовать за то,что уже принято и подписано,мда.

Гость||

голосуй не голосуй, все равно получишь....

россияне должны жить хорошо

россияне должны жить

россияне должны

!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Страна еще не вышла из пандемии, поэтому приоритетные задачи - жизнь и здоровье граждан. Вторая задача - обеспечение достоверности и легитимности итогов голосования», - подчеркнул он.
Во чешет)

Гость||

Одна цель-обнуление, все остальное есть в старой конституции.

Гость||

Цель-обнуление и передача всего госсовету. Всё остальное-моча.

Гость||

Гость писал(a):

Вторая задача - обеспечение достоверности и легитимности итогов голосования
мы верим, верим... на 146% верим!

Гость||

Машков все уши прожужжал,что мол не отдадим ни пяди родной земли!

Прожужжал.. и на дачу (виллу) к доче в Калифорнию.

Безруков что-то про русский язык...

А почему бы не включить в Конституцию положение,что береза-русское(российское дерево),а карась-российская(русская) рыба?!

Гость||

Гость писал(a):

Машков все уши прожужжал,что мол не отдадим ни пяди родной земли!

Прожужжал.. и на дачу (виллу) к доче в Калифорнию.

Безруков что-то про русский язык...

А почему бы не включить в Конституцию положение,что береза-русское(российское дерево),а карась-российская(русская) рыба?

Молодец, люто плюсую.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С поправками можно ознакомиться только в электронном виде, на участках в бумажном виде их вывешивать не станут в целях противодействия коронавирусу.
То есть большинство будет голосовать не зная за что.

Имя: Гость
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