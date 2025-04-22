Стартовало голосование за объекты для благоустройства

22.04.2025 | 09:55

В Пензенской области стартовало ежегодное голосование за благоустройство территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Оно будет идти до 12 июня. Проекты-победители реализуют в 2026 году.

«Считаю это отличной новой традицией. Весной граждане нашей страны выбирают территории, которые хотят привести в порядок в первую очередь», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

В выборе проекта для реализации участвуют жители Пензенской области старше 14 лет. Проголосовать можно на портале госуслуг либо через волонтеров.

На «Госуслугах» нужно авторизоваться, войти в раздел «Объекты голосования» и выбрать муниципальное образование - появится список объектов. Изучив варианты и определившись, необходимо отметить понравившийся проект и нажать «Голосовать».

В 2025 году в голосовании участвуют территории в 8 населенных пунктах региона: Пензе, Заречном, Каменке, Кузнецке, Нижнем Ломове, Никольске, Сердобске и Мокшане.

В областном центре горожане выбирают между центральной частью парка Белинского, сквером имени Белинского, Привокзальной площадью, набережной Суры (от «Ростка» до Бакунинского моста), сквером за дворцом единоборств «Воейков», Комсомольским парком, скверами «Могилевский дворик», «Дружба» (в районе ул. Дружбы, 23, 6, 9, 1), «40 лет Победы» (в районе ул. Рахманинова, 53), имени Тарасова (в районе ул. Карпинского, 45), Студенческих отрядов (ул. Беляева), сквером на ул. Терновского (в районе школы № 59 на Вадинской, 9а), Пионерским сквером, общественной территорией в районе пр. Строителей, 89-91, скверами около дизельного завода и «Химмаш» (в районе ул. Г. Титова, 5).

«Проект «Формирование комфортной городской среды» действует с 2017 года. За это время в нашем регионе было благоустроено более 700 общественных пространств и дворовых территорий: парки, скверы, площади и детские площадки. В Пензе обновлены набережная реки Суры и парк Белинского, модернизированы сквер имени Яблочкова в Сердобске и Юбилейный сквер в Заречном, приведены в порядок территория возле Дома ветеранов в Кузнецке и площадь Победы в Каменке», - напомнил Олег Мельниченко.