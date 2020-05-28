Выборы губернатора Пензенской области планируют провести 13 сентября

28.05.2020 | 18:17

В Пензенской области названа предполагаемая дата очередных выборов губернатора. Проект соответствующего постановления был опубликован на официальном сайте регионального Законодательного собрания в четверг, 28 мая.

«Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Пензенской области от 6 июня 2012 года № 2261-ЗПО «O выборах Губернатора Пензенской области», Законодательное Собрание постановляет:

1. Назначить выборы Губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года», - говорится в документе.

Вторым пунктом предусмотрена публикация постановления в газете «Пензенские губернские ведомости» и в интернете, третьим - его вступление в силу co дня принятия.

Ближайшая сессия Заксобра, на которой документ будет рассмотрен, состоится 10 июня.

Иван Белозерцев занимает пост губернатора Пензенской области с 25 мая 2015 года. Тогда президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. 13 сентября состоялись выборы. Он победил в первом туре, набрав более 85% голосов. 21 сентября Белозерцев вступил в должность губернатора.