ВТБ: спрос на переводы через СБП вырос вдвое

Erid: 2VfnxwuMwcU

ВТБ фиксирует значительный рост популярности переводов через систему быстрых платежей (СБП). По итогам второго квартала 2025 года количество и объем входящих переводов в банк увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня каждый десятый перевод через СБП в России поступает именно в ВТБ.

По данным Банка России, во втором квартале 2025-го через СБП россияне провели рекордные 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн рублей, что на 62% больше, чем год назад.

Для розничных клиентов ВТБ переводы через СБП превратились в один из ключевых инструментов транзакций между частными лицами и компаниями за счет удобства, скорости и минимальных комиссий.

«Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность - во втором квартале клиенты ВТБ оплатили товары и услуги на сумму вдвое больше, чем год назад. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 1 000.

Источник — фото предоставлено ВТБ
