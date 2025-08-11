ВТБ: спрос на переводы через СБП вырос вдвое

11.08.2025 | 16:08

ВТБ фиксирует значительный рост популярности переводов через систему быстрых платежей (СБП). По итогам второго квартала 2025 года количество и объем входящих переводов в банк увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня каждый десятый перевод через СБП в России поступает именно в ВТБ.

По данным Банка России, во втором квартале 2025-го через СБП россияне провели рекордные 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн рублей, что на 62% больше, чем год назад.

Для розничных клиентов ВТБ переводы через СБП превратились в один из ключевых инструментов транзакций между частными лицами и компаниями за счет удобства, скорости и минимальных комиссий.

«Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность - во втором квартале клиенты ВТБ оплатили товары и услуги на сумму вдвое больше, чем год назад. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

