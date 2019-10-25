Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|25 окт 2019|11:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.27  |  $  64.16

Политика | Георгий Камнев рассказал пензенским депутатам, как заработать миллиард

25.10.2019|10:58
Печать

В пятницу, 25 октября, на сессии Пензенской городской думы кандидаты на должность главы администрации изложили свои программы.

Первым выступил Георгий Камнев - депутат регионального Законодательного собрания. Он начал издалека: привел данные опроса Росстата, согласно которым в Пензенской области треть семей может позволить себе только еду, а на остальное денег не хватает.

«Это очень плохая ситуация. Она - результат не очень прагматичного подхода. Я предлагаю подходить к экономике трезво и прагматично. Нам необходимо создавать в Пензе собственную экономическую базу», - изложил он свою точку зрения.

Кандидат назвал проблемными сферами города ЖКХ и транспорт. По его мнению, большинство управляющих компаний принадлежит московским собственникам, которые «приходят не для того, чтобы инвестировать, а с другими целями». Он считает, что муниципалитет может контролировать коммуналку - главное, чтобы этим занимались грамотные и квалифицированные специалисты.

Также Георгий Камнев напомнил о банкротстве муниципального транспортного предприятия «Пассажирские перевозки города Пензы». «В других городах транспорт как стратегическая сфера находится в руках муниципалитета», - подчеркнул он.

Докладчик предложил сконцентрироваться на нескольких направлениях: школьном и дополнительном образовании, благоустройстве городских территорий, развитии общественного транспорта.

«Таким образом, рациональный подход к экономике позволит пополнить бюджет от сотен миллионов до миллиарда рублей. Основная же задача - улучшение качества жизни пензенцев», - заключил он.

Заместитель главы города Иван Краснов попросил кандидата изложить конкретные предложения, в частности по наполнению казны.

«Я полагаю, что если муниципалитет будет предоставлять населению услуги в стратегических сферах - ЖКХ, транспорте, водоснабжении, - то речь пойдет о сумме порядка миллиарда рублей. Эти деньги не будут уходить за границы региона, они будут оставаться здесь», - пояснил Георгий Камнев.

Он также заверил народных избранников, что готов оставить пост депутата Заксобра ради развития Пензы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!