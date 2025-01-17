В Лунинском районе женщина забыла о существовании сына

17.01.2025 | 19:27

45-летняя жительница Лунинского района получила реальный срок за неуплату алиментов на содержание сына.

В 2018 году женщину лишили родительских прав в отношении 8-летнего сына и обязали перечислять средства на ребенка, однако решение суда она умышленно игнорировала.

Устраиваться на работу при реальной возможности сельчанка не пожелала, добровольно сыну не помогала. В итоге накопился долг, превысивший 250 000 рублей.

За неуплату алиментов мать уже привлекали к административной ответственности, но исправляться она не пожелала, поэтому вскоре в отношении нее возбудили уголовное производство.

Женщина признала вину, ей назначили наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.