В Лунинском районе женщина забыла о существовании сына

45-летняя жительница Лунинского района получила реальный срок за неуплату алиментов на содержание сына.
В 2018 году женщину лишили родительских прав в отношении 8-летнего сына и обязали перечислять средства на ребенка, однако решение суда она умышленно игнорировала.
Устраиваться на работу при реальной возможности сельчанка не пожелала, добровольно сыну не помогала. В итоге накопился долг, превысивший 250 000 рублей.
За неуплату алиментов мать уже привлекали к административной ответственности, но исправляться она не пожелала, поэтому вскоре в отношении нее возбудили уголовное производство.
Женщина признала вину, ей назначили наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀