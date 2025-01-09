Житель Шемышейского района лишился машины после Дня ВДВ

09.01.2025 | 20:28

64-летний житель Шемышейского района остался без автомобиля после празднования Дня Воздушно-десантных войск России.

2 августа мужчина выпил за ВДВ и решил отправиться в гости к знакомому на своей «четверке».

По пути водителя остановили инспекторы ДПС. Они заметили признаки опьянения, освидетельствование подтвердило догадку.

В процессе выяснилось, что сельчанина уже привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом состоянии. На этот раз дело возбудили по уголовной статье.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей с лишением права управлять транспортом на 2 года и 6 месяцев.

«Автомобиль осужденного конфискован в собственность государства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.