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Из жизни

Приставы напомнили владелице двух машин, что легких денег не бывает

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В Бессоновском районе 25-летняя местная жительница решила не погашать кредитную задолженность и попала в поле зрения судебных приставов.

Молодая женщина заняла более 600 000 рублей.

«Как часто бывает, сладкий вкус легких денег быстро сменяется горьким привкусом ответственности. Но должница, видимо, не учла этой простой истины. Легко жить, когда благодаря кредиту быстро появляются деньги, однако важно помнить, что их нужно возвращать», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Приставы установили, что у сельчанки есть в собственности 2 автомобиля. Они выехали к дому должницы, чтобы наложить арест на транспорт и впоследствии передать его на продажу.

Эта мера помогла женщине прозреть и исправиться. Она нашла требуемую сумму и полностью погасила задолженность.

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