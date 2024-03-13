14 марта пензенцы по ветру смогут определить, будет ли лето дождливым

13.03.2024 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 14 марта, местами столбик термометра опустится до -14 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-западный, порывы до 11 м/с.

Как сообщили в Приволжском гидрометцентре, утром в регионе около -8 градусов, ясно. Днем температура поднимется до 0...+5. Переменная облачность, ветер также юго-западный, с порывами 6-11 м/с.

Вечером ожидается ясная погода, температура воздуха -1...+1.

Ранее синоптики рассказали, что на масленичной неделе в регионе будет господствовать антициклон, поэтому пензенцев порадуют солнце и плюсовая температура днем.

В старину для 14 марта существовало много примет. Так, теплый ветер в этот день – к дождливым июню, июлю и августу, а солнечная и комфортная погода сулила такое же лето.