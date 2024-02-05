Сетевое издание|18+|Вторник|6 фев 2024|02:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

6 февраля в Пензенской области ждут сильного снега и ветра

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 6 февраля, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причины - сильный снег ночью и северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду днем.

И в темное время суток, и в светлое за окном будет -2...-7 градусов, а вот к вечеру похолодает до -13, сообщили в Приволжском УГМС.

Региональный минстрой предупредил водителей об ухудшении погодных условий на дорогах из-за мокрого снега, местами дождя, тумана и порывов ветра до 22 метров в секунду.

На проезжей части образуются снежный накат и гололедица, поэтому автомобилистов призвали избегать опасных маневров и перестроений.

«На дорогах регионального и межмуниципального значения Пензенской области в усиленном режиме в несколько смен круглосуточно работает 280 единиц спецтехники подрядных организаций», - уточнили в министерстве.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте