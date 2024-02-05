6 февраля в Пензенской области ждут сильного снега и ветра

05.02.2024 | 21:03

Во вторник, 6 февраля, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причины - сильный снег ночью и северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду днем.

И в темное время суток, и в светлое за окном будет -2...-7 градусов, а вот к вечеру похолодает до -13, сообщили в Приволжском УГМС.

Региональный минстрой предупредил водителей об ухудшении погодных условий на дорогах из-за мокрого снега, местами дождя, тумана и порывов ветра до 22 метров в секунду.

На проезжей части образуются снежный накат и гололедица, поэтому автомобилистов призвали избегать опасных маневров и перестроений.

«На дорогах регионального и межмуниципального значения Пензенской области в усиленном режиме в несколько смен круглосуточно работает 280 единиц спецтехники подрядных организаций», - уточнили в министерстве.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.