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Из жизни

Разборки на дороге: резкий маневр едва не привел к ДТП на Баумана

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Пензенские водители нередко устраивают разборки на дороге. Очередную можно было наблюдать на улице Баумана вечером в субботу, 29 июля.

Это случилось в 19:47 сразу после поворота со Свердлова в сторону Терновки.

Водитель Opel, по всей видимости решивший проучить ехавшего впереди автомобилиста на ВАЗе, сделал резкий маневр: обогнал обидчика с правой стороны, протиснувшись между полосами, а затем занял место прямо перед его транспортным средством.

Подрезанному автолюбителю, чтобы избежать столкновения, пришлось вырулить на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении. Та оказалась свободна.

«Права отобрать на всю жизнь. Из-за него тот мог бы на встречке машину зацепить и людей погубить. Учителя нашлись, профи прям», - высказал свое мнение один из пользователей.

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Источник — vk.com/sova_penza
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