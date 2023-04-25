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Из жизни

На улице Кижеватова дети прыгают по этажам долгостроя

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У жительницы высотки рядом с рекордсменом пензенского долгостроя на улице Кижеватова хранится коллекция видео. Женщина снимает, что происходит в здании. Часто там бегают дети, прыгают с этажа на этаж, спускаются в подвалы.

«Бомжи, пьяницы, наркоши здесь лазают по ночам, закладки делают. Это ужас какой-то, нам здесь все видно», - возмутилась Людмила Николаевна.

Объект возводила компания «Север-Траст» в середине прошлого десятилетия. Дольщики вложили средства, ждали жилье, но их надежды не оправдались.

«В 2005 году начали котлован рыть, сваи бить - это на моих глазах. Сначала первый этаж выстроили неправильно, сломали. Новый хозяин объявился - второй раз начали строить, до третьего этажа почти дошли», - сообщил Владимир Александрович.

К решению проблемы подключались власти региона, к собственнику долгостроя обращались многократно, настаивая хотя бы на ограждении площадки. Но она до сих пор доступна всем, а на участке - открытые глубокие колодцы, трясина со стороны бокового фасада.

«Много лет страдаем от этого, потому что дети бегают по перекрытиям, прыгают с плит, кидают рамы, которые там установлены. Просто это до первого случая, может погибнуть ребенок, и мы просто взываем: пожалуйста, решите вопрос с этой стройкой», - отметила Елена Николаевна.

Жильцы нескольких домов из частного сектора приспособились выбрасывать сюда мешки с мусором и срезанные ветки, а еще вывели сточные воды. Все равно участок заброшен, а собственник судьбой долгостроя не интересуется.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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