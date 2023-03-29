В Пензе инвалид не может доказать наличие счетчиков в квартире

29.03.2023 | 21:22

Лишь по счастливой случайности Анатолий Николаевич обнаружил ошибку в платежных документах. Во время разговора с соседом выяснилось, что суммы в квитанциях разнятся, несмотря на то что площади квартир одинаковые. Как оказалось, один житель дома на Клары Цеткин, 23а, платит за горячую воду по счетчику, а другой - по нормативу и за двух человек.

«Хотя я здесь прописан один. В квитанциях за электричество, за воду, за домоуправляющую компанию, за ремонт капитальный - везде один. Я не знал, привык, 40 лет прожил - никогда не влазил»,- рассказал Анатолий Николаевич.

Внимательно изучив бумаги от тепловиков, Анатолий Николаевич обратился в ресурсоснабжающую организацию. Там его попросили предоставить справку, что он единственный жилец в квартире. Но сделать этого мужчина не может, так как прикован к инвалидному креслу и привезти документы не в состоянии.

Доказать наличие приборов учета в своей квартире он тоже бессилен. Имеются два счетчика, установленные в ванной комнате. Один показывает количество потребленных кубометров холодной воды, второй подключен к системе ГВС.

«Вот упираются: у вас один. Акт предоставили, что поверка 3 октября была этих счетчиков. «Нет, у вас один счетчик». 28 февраля женщина приходила, проверила: два счетчика. Что им еще надо?» - возмутился Анатолий.

Журналисты «Службы 11» обратились в ресурсоснабжающую организацию с просьбой разобраться в сложившейся ситуации - наконец-то определиться с количеством проживающих в квартире и осмотреть индивидуальные приборы учета. Тепловики пообещали направить специалистов по указанному адресу в ближайшее время.

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