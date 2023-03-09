Жителям улицы Ростовской пришлось бороться с наводнением

09.03.2023 | 20:35

Небольшой насос, приобретенный на случай чрезвычайных ситуаций, не успевает откачивать всю воду, подступающую к дому на улице Ростовской.

«С двух часов ночи воюем», - рассказала жительница Пензы Татьяна Потапова.

Рядом работает устройство помощнее. Его к месту потопа доставили сотрудники муниципальной пожарной части. Примерно 5 кубов воды в час отправляется в ближайший ливневый колодец, расположенный в сотнях метров от дома Татьяны Потаповой. Представителям управления по делам ГО и ЧС города пришлось раскатать 17 рукавов. Борьба с наводнением началась рано утром.

«До вечера, наверное, часов до пяти большую часть уберем», - сообщил сотрудник МПЧ Управления по делам ГОЧС г. Пензы Павел Логинов.

«Вот МЧС приехало - это мертвому припарка. Будут до пяти качать, но не откачают эту воду, потому что медленно. Она быстрее натекает, тает», - отметил житель Пензы Сергей Селиверстов.

Объемы увеличиваются и благодаря коммунальной аварии: на этой же улице лопнули водопроводные сети. Утечку устраняют сотрудники ресурсоснабжающей организации. Местные жители считают, что они могли бы помочь и в борьбе со стихией.

«Вон бочка, он бы один перевозил всю эту воду уже давно бы. С девяти утра - еще даже девяти не было - пустая бочка стоит и вот эта вся техника: два КамАЗа, два экскаватора», - рассказал Сергей Селиверстов.

Жители частного сектора постоянно уходят под воду. Улицу Ростовскую топит и весной, и летом. Ливневая система здесь отсутствует, а ее строительство - дело дорогое.