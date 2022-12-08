Из жизни

На улице Егорова не могут решить проблему с горячей водой

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К отключению горячей воды летом Валентина Александровна привыкла. Однако когда проблемы с подачей ресурса начали возникать в осенне-зимний период, жительница дома № 22 на улице Егорова забила тревогу. Вот уже несколько месяцев в квартире у женщины из крана течет чуть теплая вода. Такая же ситуация и у соседей, правда, не у всех, а лишь по одному стояку.

«Обращались в свой МУП, сейчас он называется ООО УК «Добродел». Об этом знает наш директор, но они нас «кормят». То краны плохие, не держат, и трубы поменяли, как они говорят. Потом говорят: полотенцесушители старые, их надо поменять на новые. Это вторая версия», - рассказала Валентина Александровна.

А третья возможная причина, которую назвали в управляющей компании, - температура подаваемого ресурса. Потом в УК сослались на изношенное оборудование, требующее замены. В общем, одни отговорки, никаких действий, говорит Валентина Александровна и продолжает исправно платить за горячее водоснабжение. Причем суммы в квитанциях увеличились: счетчик, отмеряющий объем потребления в кубах, накручивает больше.

«Чтобы пошла горячая вода, мы минут 10 сливаем. Но бывает, что пошла горячая - и сразу же идет холодная. И через некоторое время - горячая», - пожаловалась Валентина Александровна.

Контрастный душ надоел жителям пятиэтажки, поэтому они обратились в «Службу 11». После выхода материала в телеэфир ответственные лица, возможно, снизойдут до проблем рядовых пензенцев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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