На улице Бородина опасно накренился железобетонный забор

26.08.2022 | 21:11

Изгородь на улице Бородина падает. Железобетонные конструкции серьезно накренились, земляные работы сказываются на их устойчивости. Есть риск, что на участке от жилого сектора до лечебного учреждения забор упадет.

«Я иду из 6-й больницы, туда проходил и тоже видел, что это опасно. Они упадут просто-напросто на людей», - сообщил пензенец Владимир.

Проблема появилась давно, но на нее почему-то никто не обращает внимание, что весьма странно: риск падения забора на прохожего или автомобиль серьезен.

«Я живу в Арбекове, здесь постоянно так», - пожаловался Владимир.

Нужно принимать меры, ведь проблема затрагивает множество людей - прохожих и автомобилистов.