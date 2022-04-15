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Из жизни

На Депутатской сгорела новая контейнерная площадка

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И полугода не простояла модернизированная контейнерная площадка на Депутатской. Все баки сгорели, остались только колеса и металлические детали, обожжены листы навеса.

«Кто-нибудь, может, поджег. Здесь и бомжи лазают, и все», - рассказала прохожая.

«Ровно в пять часов я встала, смотрю: горит контейнер, и прямо так медленно. Я вызвала пожарных. Пожарные быстро приехали, минут через 10, и за эти 10 минут все сразу сгорели», - сообщила очевидец.

В конце года в Октябрьском районе Пензы сделали три модернизированные площадки. На твердой основе стояли шесть боксов для смешанных отходов плюс два евроконтейнера для сбора бумаги и пластика. Ограждение трехстороннее, чтобы мусор не разносило ветром, широкий навес. В обустройство было вложено немало бюджетных средств, для того чтобы люди не жили посреди помойки.

Ранее образовывалась гигантская свалка, с которой отходы летели на Депутатскую и Аустрина.

«Редко я вижу, как молодой парень приходит, что-то подберет, и все. А тем более - коронавирус, кругом грязь, запах и мухи, бродячие собаки все растаскивают и ветер. Все было огорожено, а теперь то ли бомжи, то ли еще кто все поснимали», - отметила Антонина Никифоровна.

За полдня без контейнеров снова образовалась свалка. Не успели люди нарадоваться хорошему.

Кинул ли кто-то окурок или хулиганы натворили беды, выяснят дознаватели.

«Управление благоустройства и очистки» поставит под навес один большой бак. Пока нет информации, станет ли город возрождать изуродованную контейнерную площадку.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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