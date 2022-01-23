Жительницу ул. Долгорукова шокировала сумма в квитанции за газ

23.01.2022 | 15:45

За газ с Тамары Павловны потребовали 2,5 тысячи рублей. Одиноко проживающая пенсионерка ужаснулась. Она столько не потребляет.

«Я должна оплатить две тысячи с лишним за одну двухкомфорочную плиту. Колонка у меня пять лет не работает. Почему я должна оплачивать эту сумму?» - возмутилась горожанка.

Возможно, закралась ошибка.

В квартиру дома на Долгорукова Тамара Павловна въехала в 2012 году. Жилье оборудовано газовыми счетчиком и котлом. Последний отапливал помещение, нагревал воду, но сломался в середине прошлого десятилетия.

Ремонтировать пенсионерка не стала по нескольким причинам: во-первых, денег у нее мало, во-вторых, решила, что обойдется. Отапливает 25 квадратных метров обычным обогревателем. Об этом сообщила проверяющим в ноябре прошлого года.

«Были девочки. Я пояснила: пометьте, пожалуйста, что у меня колонка не работает. А они взяли и ничего не пометили. И вот мне за отопление, за горячую воду, которой нет, - 2 тысячи 557 рублей 5 копеек. В прошлом месяце я платила по счетчику 530 рублей», - рассказала Тамара Павловна.

Прибор учета надо менять, это очевидно. Он установлен в 2011-м, срок действия истек. Женщина готова платить по нормативу, но только за то, что работает. Колонка не функционирует.

«Я оплачу только за плиту. Пусть что хотят делают со мной. Не посадят», - резюмировала пенсионерка.

Тамаре Павловне стоило бы написать заявление в ресурсоснабжающую организацию, чтобы официально уведомить о неработающем котле.