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Из жизни

Жительницу ул. Долгорукова шокировала сумма в квитанции за газ

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За газ с Тамары Павловны потребовали 2,5 тысячи рублей. Одиноко проживающая пенсионерка ужаснулась. Она столько не потребляет.

«Я должна оплатить две тысячи с лишним за одну двухкомфорочную плиту. Колонка у меня пять лет не работает. Почему я должна оплачивать эту сумму?» - возмутилась горожанка.

Возможно, закралась ошибка.

В квартиру дома на Долгорукова Тамара Павловна въехала в 2012 году. Жилье оборудовано газовыми счетчиком и котлом. Последний отапливал помещение, нагревал воду, но сломался в середине прошлого десятилетия.

Ремонтировать пенсионерка не стала по нескольким причинам: во-первых, денег у нее мало, во-вторых, решила, что обойдется. Отапливает 25 квадратных метров обычным обогревателем. Об этом сообщила проверяющим в ноябре прошлого года.

«Были девочки. Я пояснила: пометьте, пожалуйста, что у меня колонка не работает. А они взяли и ничего не пометили. И вот мне за отопление, за горячую воду, которой нет, - 2 тысячи 557 рублей 5 копеек. В прошлом месяце я платила по счетчику 530 рублей», - рассказала Тамара Павловна.

Прибор учета надо менять, это очевидно. Он установлен в 2011-м, срок действия истек. Женщина готова платить по нормативу, но только за то, что работает. Колонка не функционирует.

«Я оплачу только за плиту. Пусть что хотят делают со мной. Не посадят», - резюмировала пенсионерка.

Тамаре Павловне стоило бы написать заявление в ресурсоснабжающую организацию, чтобы официально уведомить о неработающем котле.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Только в России такое возможно. Власть барыжья грабит народ в наглую.

Гость||

Вы пашите,гробьте здоровье всю жизнь и на пенсии вон как заживёте.позор этой стране.

Гость||

У неё теперь голосовалка отвалилась?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я оплачу только за плиту. Пусть что хотят делают со мной. Не посадят», - резюмировала пенсионерка.
пока у нее будут такие мысли образовываться ее по теории можно надувать как угодно тем кто в отличие от нормальных видит в этом для себя выгоды

Гость||

Гость писал(a):

Вы пашите,гробьте здоровье всю жизнь и на пенсии вон как заживёте.позор этой стране.
а вы что хотите для тех кто всерьез говорит о том что могут посадить за какое то бытовое непослушание устанавливающим все более и более грабительные и кабальные условия, они только ручки потирают такое слыша

Гость||

Ну то что не посадят, это она погорячилась.Вон, кристально чистый и честный Навальный тоже думал, что не посадят, уехал на 3,5 года за правду,а тут на святое посегнули, на газ и не платить.

Гость||

Ничего, заплатит. Лишь бы Владимир Владимирович был здоров и не было войны.

Гость||

Ничего страшного, новоиспеченный герой труда с Газпрома за всех заплатит))))

Гость||

Она что, из цыган или чеченка с дагестанскими корнями? ишь что выдумала, за газ не платить.

Имя: Гость
Комментарий:

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