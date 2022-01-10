Из жизни

Горожане сообщили о старых деревьях на улице Дзержинского

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Сплошные раны на стволах деревьев - болезненно они расставались с ветками. Те или сломались, или их сломали. Стволы изогнутые, искалеченные склонились над дорогой, над тропинками, раскинули сучья над машинами. Один почтенный старец изогнулся под острым углом, все сильнее испытывает земное притяжение.

«Да бог его знает, какая там сердцевина. Если гнилая, то сама по себе упадет. Ветер, ураган, снег шел. И она под тяжестью упала», - отметил Николай Николаевич.

«Старые деревья, которые падают. Если войдем во двор, то у нас тоже самое. Надо пилить срочно», - заявила Ольга Борисовна.

На улице Дзержинского, соседней Ухтомского старый растительный фонд вырубают крайне редко. Его основательно подчистили в прошлом году лишь в местах, где меняли теплотрассы. На прочей территории - нет, и пока деревья предпочитают самостоятельно расставаться с частями ствола или кроны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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