Из жизни

Кто понял жизнь, тот не спешит: в Пензе череда машин ехала за телегой

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Утром в среду, 1 сентября, в группе «Пенза новости» в Instagram появилась любопытная видеозапись.

Одна полоса двухполосной дороги заполнена машинами, другая, встречная, - пустая. По ней трусит лошадь, запряженная в легкую тележку, предназначенную для катания детей. Повозкой невозмутимо правит женщина под зонтиком. А за гужевым транспортом терпеливо ползет вереница автомобилей.

«Кто понял жизнь, тот не спешит», - так назвал автор свой ролик.

Никто из водителей машин не попытался обогнать препятствие. Возможно, это связано с большим числом экипажей ДПС, которые в День знаний дежурят на пензенских улицах. Это отмечают пользователи соцсетей и читатели сетевого издания «ПензаИнформ».

«Сегодня полицейский аншлаг на дорогах. Пока ехали из центра в Арбеково, насчитала 14 машин, и через каждые метров 300 стоит полицейский. Некоторым повезло, спрятались под остановочными павильонами, но многие мокнут», - посочувствовала стражам порядка одна из горожанок, поделившаяся наблюдением с порталом.

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Источник — видео www.instagram.com/penza.seichas
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Гость||

лошадь умнее всех остальных......

Гость||

Лошадь она умная и с образованием. Едет согласно ПДД.

Гость||

все разумно, пусть жополеты немного вспомнять педаль тормоза

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Никто из водителей машин не попытался обогнать препятствие. Возможно, это связано с большим числом экипажей ДПС, которые в День знаний дежурят на пензенских улицах.
Что же у нас народ такой гнилой? Без дубинки никто ПДД не соблюдает.

Гость||

Сегодня же кто-то из московских начальниц приехал - не она?

Гость||

им В.В. по 15 т.р. выплатит постоят денек ничего с ними не случится

Гость||

СуперНовость! Где центральные и зарубежные СМИ?

Гость||

Во многих городах европы периодически специальное выпускают тихоходный транспорт, дорожные машины, гужевые повозки по улицам - чтобы приучать автомобилистов ездить потише.

Гость||

Гость писал(a):

Во многих городах европы периодически специальное выпускают тихоходный транспорт, дорожные машины, гужевые повозки по улицам - чтобы приучать автомобилистов ездить потише.
Бред, сам придумал?

Гость||

...Они видят как стоит встречка, и тихо радуются что хоть как-то едут.

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня же кто-то из московских начальниц приехал - не она?
Валька два стакана, говорят....3ий человек в государстве, после мишустина и путэна

Имя: Гость
Комментарий:

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