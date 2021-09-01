Кто понял жизнь, тот не спешит: в Пензе череда машин ехала за телегой

Утром в среду, 1 сентября, в группе «Пенза новости» в Instagram появилась любопытная видеозапись.
Одна полоса двухполосной дороги заполнена машинами, другая, встречная, - пустая. По ней трусит лошадь, запряженная в легкую тележку, предназначенную для катания детей. Повозкой невозмутимо правит женщина под зонтиком. А за гужевым транспортом терпеливо ползет вереница автомобилей.
«Кто понял жизнь, тот не спешит», - так назвал автор свой ролик.
Никто из водителей машин не попытался обогнать препятствие. Возможно, это связано с большим числом экипажей ДПС, которые в День знаний дежурят на пензенских улицах. Это отмечают пользователи соцсетей и читатели сетевого издания «ПензаИнформ».
«Сегодня полицейский аншлаг на дорогах. Пока ехали из центра в Арбеково, насчитала 14 машин, и через каждые метров 300 стоит полицейский. Некоторым повезло, спрятались под остановочными павильонами, но многие мокнут», - посочувствовала стражам порядка одна из горожанок, поделившаяся наблюдением с порталом.
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лошадь умнее всех остальных......