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Из жизни

Детская площадка на Ладожской улице пострадала при раскопках

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Иначе выглядел двор дома № 29 на улице Ладожской совсем недавно. Теперь облагороженная территория со множеством новых лавочек и игровых элементов вся перерыта. Посидеть на скамейках можно не везде.

«Надо было сначала про коммуникации подумать, они у нас постоянно прорываются. Постоянно, каждый год где-нибудь копают», - отметила местная жительница Наталья.

Все дело в том, что сети меняют кусочками, рассказал Александр Александрович.

«В одном месте они раскопали, заменили, больше чем день работали, в три часа ночи закончили. На следующее утро прорвало в другом месте - приехала другая бригада, еще раскопали, опять заделали», - сообщил он.

История не закончилась, продолжил мужчина.

«После того как уехали, в третьем месте прорвало, они трижды копали. Заливает весь двор. Чтобы работать, надо откачать всю жидкость, тут море», - пояснил Александр Александрович.

Этим воспользовались местные ребятишки. Некоторые влезли в жижу настолько, что самостоятельно не смогли выбраться. Пришлось помогать и наблюдать за новыми работами.

«Когда уже третий раз они отремонтировали, то оставили. Я понимаю, они ждут, вдруг еще что-нибудь прорвется. Поэтому ругать их или не ругать как бы не хватает аргументов. И эта сырая земля... Если они будут ее задвигать трактором, то изуродуют всю площадку», - предположил мужчина.

Люди ждут восстановления игровой зоны. А Александр Александрович говорит, что, кроме полной замены сетей, необходимо при благоустройстве двора смотреть, чтобы не ставили детскую площадку на подземные трубы. Можно было сместить ее немного и избежать проблем.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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