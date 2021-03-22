Теплотрасса на улице Бурмистрова вызывает недоумение у прохожих

22.03.2021 | 20:31

Неизвестно, в каком состоянии трубы под землей на улице Бурмистрова в районе Кривозерья. Это обнаруживается во время раскопок. Но пока они не на виду, никто не беспокоится.

На обозрении лишь надземные ветки, которыми не помешало бы заняться, говорят прохожие. Протянулись наполовину раздетые коммуникации на сотни метров. Утеплитель сползает с труб, укрывной материал свисает клочками.

«Это наше тепло, наши деньги. Я здесь живу с 1980 года. Нет рабочих - и никто этим не занимается. В феврале две недели не было отопления вообще, происходили какие-то аварии», - отметила пензячка Лариса Валерьевна.

Жители пострадали и физически, и морально, и материально, продолжила женщина.

«Февраль короче января на три дня, мы получили квитанции об оплате, разница с январем в 100 рублей ровно», - пожаловалась она.

Надежда на лучшее есть, наблюдательный мужчина заметил представительную комиссию.

«Посмотрели, сфотографировали», - рассказал он.

Пока же коммуникации на Бурмистрова продолжают отдавать тепло улице, кое-где подтекают. На одной ветке распустился ледяной цветок. Судя по количеству и объему глыб под ним, горячая вода уже давно сочится из трассы.