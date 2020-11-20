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Из жизни

В Пензе рабочим пришлось ждать хозяина авто, чтобы устранить утечку

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Тест на наличие коронавируса в организме можно пройти совершенно бесплатно - на Богданова, 63а. Известно, что при COVID-19 пропадает обоняние, а здесь аромат сильно выражен.

«Все запахи ощущаю!» - отметила пенсионерка.

Жидкость весело заструилась из колодца, собралась в низине у дома, ручьи потекли на соседнюю улицу Калинина. Но больше всего скопилось у пятиэтажки: продавленный асфальт - подобие корыта.

«Чувствую бензин и канализацию», - рассказала прохожая.

«Здесь пахнет. Я в маске, но очень пахнет. Течет, а дети рядом играют, нюхают», - сообщила горожанка.

Аварийная служба отреагировала. Рабочие обошли территорию, все осмотрели, а затем сидели в машине и долго чего-то ждали.

Оказалось, кто-то запарковал автомобиль прямо на колодце, из-за которого стоки струятся по асфальту. Сигнализация не сработала, номер телефона владелец не оставил, ушел по своим делам.

Еле-еле удалось отыскать гражданина с помощью соответствующих органов. Мужчина находился неподалеку, примчался и тут же освободил колодец.

За 10 минут все прочистили. Каток на Богданова, 63а, не состоялся - не так много налилось жидкости, чтобы намерзло ледяное поле.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Еле-еле удалось отыскать гражданина с помощью соответствующих органов. Мужчина находился неподалеку, примчался и тут же освободил колодец.
Вот молодцы, круто сработали! Мужик им от страха даже колодец от содержимого освободил. Так держать.

Имя: Гость
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