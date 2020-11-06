Пензенцев расстроило исчезновение остановки на проспекте Строителей

06.11.2020 | 20:43

Остановочный павильон на проспекте Строителей исчез. На его месте - свежий асфальт со следами вскрытия и мешки, на которые натянута сигнальная лента. Ждущим общественный транспорт горожанам без защиты от ветра и дождя приходится плохо, особенно осенью.

Странно, что городские власти решили менять конструкцию именно сейчас. Ведь заранее было понятно, что срок установки новой растянется, как подсказывает опыт.

«Давно уже, больше месяца», - рассказала пенсионерка.

«Неудобно. Дождя нет - хорошо, а то еще пойдет, и насквозь будешь мокрым. Когда будут строить, неизвестно, может, весной. Или совсем ничего не будут делать», - отметил горожанин.

«Мы же взрослые и старые люди, нужно сумку поставить, посидеть», - пояснила женщина.

Даже молодые говорят, что павильон нужен как место, где можно было бы спрятаться от непогоды.