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Из жизни

Пензенцев расстроило исчезновение остановки на проспекте Строителей

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Остановочный павильон на проспекте Строителей исчез. На его месте - свежий асфальт со следами вскрытия и мешки, на которые натянута сигнальная лента. Ждущим общественный транспорт горожанам без защиты от ветра и дождя приходится плохо, особенно осенью.

Странно, что городские власти решили менять конструкцию именно сейчас. Ведь заранее было понятно, что срок установки новой растянется, как подсказывает опыт.

«Давно уже, больше месяца», - рассказала пенсионерка.

«Неудобно. Дождя нет - хорошо, а то еще пойдет, и насквозь будешь мокрым. Когда будут строить, неизвестно, может, весной. Или совсем ничего не будут делать», - отметил горожанин.

«Мы же взрослые и старые люди, нужно сумку поставить, посидеть», - пояснила женщина.

Даже молодые говорят, что павильон нужен как место, где можно было бы спрятаться от непогоды.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Руки отрубить кто это сделал,а Иван!

Гость||

ЛЮДИ ВЫ ПОСМОТРИТЕ ЧТО БЕЛОЗЕРОВ НАТВОРИЛ С ОСТАНОВКАМИ ЗАМЕНИЛ НА УЖАС.

Имя: Гость
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