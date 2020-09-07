Сухое дерево на улице Суворова может рухнуть в любой момент

07.09.2020 | 20:22

Храбрецов, которые решились припарковать свои автомобили под сухим деревом возле дома № 160 на улице Суворова, немного. Зеленым этого великана назвать нельзя: на стволе не осталось ни одного листочка. Растение погибло и представляет нешуточную опасность, ведь рухнуть на машины или случайных прохожих оно может в любой момент.

«У нас этим не очень занимаются. Чтобы раз и спилили - такого нет. А на машину упадет - тогда», - рассказала местная жительница Галина Ивановна.

Пока таких происшествий во дворе не возникало. Но если аварийное дерево не спилить, то может повториться то, что произошло возле дома № 10а на улице Попова в прошлом месяце. Тогда ствол рухнул на припаркованный неподалеку автомобиль.

«Спал, услышал грохот, думал, что-то с крыши упало. Вышел, смотрю - дерево упало. Внезапно, ни ветра, ничего особо не было. Фары - 20 000 минимум, остальное надо смотреть, это оценщики делают. Еще повезло, в прошлый ураган на две машины упало», - отметил автолюбитель Дмитрий.

Дерево на Суворова не слишком большое, спилить его не особо сложно, говорят местные. И сделать это необходимо, пока сухой ствол не упал самостоятельно.