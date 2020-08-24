На улице Совхоз-техникум дети играют на разваливающейся площадке

24.08.2020 | 19:48

Спиленные ветки аккуратно сложены на детской площадке возле строения № 21б на улице Совхоз-техникум. Судя по всему, растительность лежит на месте уже не первый день, она успела высохнуть. Однако сверху трава, которую явно сорвали совсем недавно.

«Прямо вот неделю назад это все спилили. Тут все было в зарослях, абсолютно все. Тут иностранцы живут, они сидят тут и смеются над нами же, что мы с детьми здесь гуляем», - рассказала местная жительница Галина Вячеславовна.

А больше играть негде. До ближайшей детской площадки, которая находится в более-менее сносном состоянии, идти 20 минут. Вот и получается, что ребятам приходится резвиться среди кустов и разваливающихся элементов.

«Песок привезли в прошлом году и просто свалили. Здесь нет ничего, все сгнило. Урны мы убираем сами, нет никого», - отметила женщина.

На дом, который находится напротив игровой зоны, упало дерево. Поговорить с хозяином не получилось: в строении он не проживает и о происшествии вряд ли знает. Хорошо, что ствол рухнул не на территорию детской площадки, резюмирует Галина Вячеславовна.