Жителей многоэтажки на ул. Терновского тревожит появившийся провал

17.06.2020 | 20:24

«Я здесь с внучками сижу, утром проходила, внимания не обратила, а могла бы провалиться, наверное», - отметила горожанка.

За ограждением газона у первого подъезда дома на Терновского, 176, появилась яма. Она явно относится к колодцу на тротуаре. Это и тревожит население: земля мягкая, рыхлая, легко расползется в длину и ширину.

«Я пошел в магазин, никакой ямы не было, а после дождя просто внимания не обратил. Если тут канализация, может провалиться и туда улетишь», - высказался мужчина.

Однозначно, ливень сыграл роль - много воды приняла земля, набухла, почву размыло. От колодца труба идет к коммуникациям внутри дома. Грунт над веткой, видимо, был неплотным.

Некоторые жители не увидели ничего необычного на газоне. Наблюдательная пенсионерка мгновенно заметила неладное.

«Ну естественно, сразу обращаешь внимание», - пояснила она.

Представителю управляющей компании показали, что творится на газоне. Он сфотографировал и обещал передать снимок куда следует.