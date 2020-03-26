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Из жизни | Пензенец о дороге на Карпинского: Скоро танки не проедут

26.03.2020|15:30
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Старый асфальт и плотный автотрафик привели к тому, что дорога в арке между домами № 10 и 10а на Карпинского в неудовлетворительном состоянии, говорит житель соседней улицы. Он в качестве пешехода тоже пользуется проезжей частью, на которой много ям.

«Они давно - как стало много транспорта, так и появились. Чтобы не заезжать за памятник, там не разворачиваться, направляясь на Западную Поляну, все машины едут через наш двор», - сообщил пензенец Вячеслав.

Ремонт дороги был когда-то, вспоминал мужчина, но точную дату назвать не смог.

«Давным-давно. Скоро танки не проедут. Особенно в грязь плохо пешеходам. Меня несколько раз грязью окатывали», - пояснил он.

Зимой дорога становится немного ровнее, снег утрамбовывается в ямах, а с оттепелью они только растут, края осыпаются.

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Гость|26.03.2020 18:42|

Какие танки?!? Совсем одурели дикари.

Гость|26.03.2020 18:54|

Вам этого не понять. Мы готовимся к боям в городских условиях. И никакой вражеский танк у нас не пройдет.

Имя: Гость
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