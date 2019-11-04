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Из жизни | На улице Карпинского бывшее русло Кашаевки завалили ветками и мусором

04.11.2019|18:29
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Обмелела сточная канава настолько, что теперь по ней ездят машины. Колея уже тянется через когда-то глубокий овраг на Карпинского. Раньше там текла река Кашаевка, только застройка территории ее погубила.

Люди в основном помнят, что периодически зловонный поток появляется в период половодья либо после ливней.

«Здесь канализация еще проходит, и обычно тухлой водой пахнет. Здесь всегда бывает лужа большая», - рассказала горожанка.

В прежние времена Кашаевка растекалась до подъездов ближайших домов. Неслучайно проложены трубы большого диаметра для отвода воды. Подтопления были масштабные, берега оврага рядом с проезжей частью размывало, туда даже автомобили улетали.

«Тут не знаю что может случиться, очень круто и яма. Здесь уже сколько было аварий», - отметила пенсионерка.

В последние годы все меньше поток по бывшему руслу Кашаевки. Если даже машины спокойно проезжают в любое время года, почему бы не использовать площадку?

«Все это заделать, убрать. Может быть, парковочные места сделать для жильцов, это место простаивает», - предложила горожанка.

Все зависит от инициативы людей - они могут заявить в администрацию района о намерении оборудовать место под стоянку и приступить к действиям.

Пока же бывшее русло речки заваливают мусором и обрезанными ветками.

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Гость|04.11.2019 18:51|

Ага, стоянку. Зарегистрировать стоянку на месте реки, в реке, вы сдурели? Даже если нет её, речки. Через росприроднадзор не реально. А "по левой" - гравия надо много. бдительные старухи настучат, органы "памают" при отсыпке, а за такой вред природе срок и не хилый. Это вам не озеро "Цирулис" с Безымянкой, там другие деньги и люди.

Гость|04.11.2019 18:55|

Тема про Кашавку и говно в день народного единства?

Гость|04.11.2019 18:59|

Гость писал(a):

Через росприроднадзор не реально
А она где-нибудь числится? Тогда как дома на ней зарегистрировали?

Имя: Гость
Комментарий:

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