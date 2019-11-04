Обмелела сточная канава настолько, что теперь по ней ездят машины. Колея уже тянется через когда-то глубокий овраг на Карпинского. Раньше там текла река Кашаевка, только застройка территории ее погубила.
Люди в основном помнят, что периодически зловонный поток появляется в период половодья либо после ливней.
«Здесь канализация еще проходит, и обычно тухлой водой пахнет. Здесь всегда бывает лужа большая», - рассказала горожанка.
В прежние времена Кашаевка растекалась до подъездов ближайших домов. Неслучайно проложены трубы большого диаметра для отвода воды. Подтопления были масштабные, берега оврага рядом с проезжей частью размывало, туда даже автомобили улетали.
«Тут не знаю что может случиться, очень круто и яма. Здесь уже сколько было аварий», - отметила пенсионерка.
В последние годы все меньше поток по бывшему руслу Кашаевки. Если даже машины спокойно проезжают в любое время года, почему бы не использовать площадку?
«Все это заделать, убрать. Может быть, парковочные места сделать для жильцов, это место простаивает», - предложила горожанка.
Все зависит от инициативы людей - они могут заявить в администрацию района о намерении оборудовать место под стоянку и приступить к действиям.
Пока же бывшее русло речки заваливают мусором и обрезанными ветками.
Ага, стоянку. Зарегистрировать стоянку на месте реки, в реке, вы сдурели? Даже если нет её, речки. Через росприроднадзор не реально. А "по левой" - гравия надо много. бдительные старухи настучат, органы "памают" при отсыпке, а за такой вред природе срок и не хилый. Это вам не озеро "Цирулис" с Безымянкой, там другие деньги и люди.