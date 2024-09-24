Правила приема в вузы хотят изменить уже в следующем году

24.09.2024 | 08:16

Перечень испытаний для поступления в вузы хотят обновить уже в следующем году. Соответствующий проект документа, подготовленный Минобрнауки РФ, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Суть нововведения - расширение списка направлений обучения, где необходимы баллы ЕГЭ по физике. Так, абитуриентам придется предъявить результаты экзамена по данному предмету для поступления на технические специальности. Ранее одиннадцатиклассники могли ограничиться профильной математикой и информатикой.

К примеру, выбрать физику понадобится будущим архитекторам, механикам, строителям, радиотехникам, метеорологам.

Также новые правила хотят ввести при поступлении в педагогические вузы. Юношам и девушкам нужно будет сдавать ЕГЭ по профильным предметам направления. К примеру, будущим учителям химии потребуется предъявить результаты экзамена по химии.

Пока предложенные нововведения обсуждаются. В случае принятия документ вступит в силу уже 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029-го.

До 1 февраля 2025-го выпускникам следует определиться с дисциплинами ЕГЭ. Перечень вступительных экзаменов вузы должны опубликовать не позднее 20 января.