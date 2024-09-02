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Учеба

Оценена идея разделить ЕГЭ по русскому языку на базу и профиль

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Экзаменационная модель контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку в 2025 году не претерпит глобальных изменений.

В рамках всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации было выдвинуто предложение разделить ЕГЭ по русскому на базовый и профильный уровни по аналогии с математикой.

Однако эксперты не поддержали такое нововведение, сообщает официальный телеграм-канал Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

В 2025 году решили лишь перестроить некоторые задания ЕГЭ по этому обязательному для сдачи предмету. Например, задание 26 по теме изобразительно-выразительных средств заменено новым заданием 22, не предусматривающим опоры на макротекст.

Кроме того, изменилась формулировка задания 27 (сочинение). Если в прошлые годы выпускники должны были самостоятельно определить одну из проблем, поднятую автором предложенного для анализа текста, то в новой версии проблема уже указана, а от ученика требуется прокомментировать авторскую позицию по ней.

28 мая этого года в Пензенской области экзамен по русскому языку сдавали 4 386 выпускников, 14 из них (все девочки) заработали по 100 баллов.

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