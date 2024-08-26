ЕГЭ-2025: изменения в материалах экзамена по русскому языку

26.08.2024 | 10:13

В 2025 году решили переформулировать некоторые задания ЕГЭ по русскому языку. Составители контрольно-измерительных материалов опубликовали демоверсию работы, предложив обсудить изменения до 30 сентября.

Например, «задание на соответствие 26 по теме изобразительно-выразительных средств заменено новым заданием 22, не предусматривающим опоры на макротекст», уточняется на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Раньше руководство к действию выглядело так: «Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка».

Новый вариант: «Установите соответствие между предложениями и названиями изобразительно-выразительных средств языка, которые употреблены в них: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца».

Кроме того, изменилась формулировка задания 27 (сочинение). Если в прошлые годы выпускники должны были самостоятельно определить одну из проблем, поднятую автором предложенного для анализа текста, то в новой версии проблема уже указана, а от ученика требуется прокомментировать авторскую позицию по ней.

«При обосновании своего отношения к позиции автора не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра», - уточнили составители. Аналогичное требование прописано и в проекте ОГЭ-2025.

Если раньше сочинение оценивалось по 12 критериям, то со следующего года их будет 10: исключат те, которые были связаны с самостоятельным поиском экзаменуемым проблемы.

Кроме того, увеличен минимальный порог: теперь в сочинении должно быть не менее 100 слов (было 70). Если ученик использует лишь 99 слов, то по каждому из критериев получит 0 баллов.

«Максимальные баллы за оценивание соблюдения грамматических и речевых норм увеличены до 3. Первичный балл за развернутый ответ увеличен с 21 балла до 22 баллов. Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы сохранен и составляет 50 баллов», - отмечается на сайте ФИПИ.

Русский язык - один из двух обязательных предметов. 28 мая в Пензенской области экзамен по нему сдавали 4 386 выпускников, 14 из них (все девочки) заработали по 100 баллов.

Вносить изменения в материалы ЕГЭ по второму обязательному предмету - математике - не планируется.